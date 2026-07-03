Università Link, a pochi chilometri da Milano un polo d'eccellenza per la formazione medica: Medicina e Osteopatia al centro del progetto

Studiare Medicina senza allontanarsi dal Nord Italia, in un campus moderno situato a pochi chilometri da Milano e progettato per offrire agli studenti spazi dedicati allo studio, alla pratica e alla vita universitaria. È questa una delle principali novità che caratterizzano l'offerta formativa dell'Università degli Studi Link, che ha attivato nella sede lombarda i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Osteopatia, ampliando così la propria presenza sul territorio nazionale. Il campus di Novedrate, alle porte di Milano, rappresenta infatti una delle sette sedi dell'ateneo e costituisce oggi un importante punto di riferimento per chi desidera intraprendere un percorso universitario nell'ambito delle discipline medico-sanitarie.

Un campus pensato per la formazione universitaria

La vicinanza al capoluogo lombardo rappresenta uno dei principali punti di forza della sede dell'Università Link. Pur trovandosi a Novedrate, il campus è facilmente raggiungibile da Milano e da gran parte della Lombardia, offrendo agli studenti la possibilità di frequentare un percorso universitario completo senza dover affrontare lunghi trasferimenti o cambiare regione. La struttura è stata progettata per accompagnare ogni iscritto durante tutto il percorso di studi. Oltre alle aule dedicate alla didattica, dispone infatti di spazi per le attività pratiche, laboratori scientifici e anche di alloggi destinati agli universitari, così da rispondere alle diverse esigenze di chi sceglie di vivere pienamente la propria esperienza di studio. L'obiettivo è quello di creare un ambiente in cui formazione, ricerca e vita universitaria possano integrarsi in un unico contesto.

Medicina e Chirurgia: una formazione che unisce teoria e pratica

Tra le principali novità dell'offerta formativa spicca il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Il percorso è stato progettato con l'obiettivo di formare medici in grado di affrontare le sfide della sanità contemporanea attraverso una preparazione multidisciplinare che coniuga solide competenze scientifiche, capacità cliniche e attenzione alla relazione con il paziente. L'approccio didattico punta infatti a sviluppare non solo le conoscenze teoriche, ma anche le competenze pratiche e relazionali indispensabili per la professione medica. Per questo motivo alle tradizionali lezioni frontali si affiancano attività di gruppo, seminari, esercitazioni, metodologie innovative basate sul problem solving, sull'experiential learning, sul decision making e sulle simulazioni attraverso il role-play. Un modello formativo che mette lo studente al centro del percorso di apprendimento e lo prepara progressivamente ad affrontare situazioni concrete.

Laboratori fin dal primo anno

Uno degli aspetti qualificanti del corso riguarda la presenza delle attività pratiche sin dall'inizio del percorso universitario. Gli studenti iscritti hanno infatti la possibilità di frequentare laboratori di biologia e chimica realizzati all'interno del campus e dotati di strumentazioni moderne, pensati per integrare fin da subito la preparazione teorica con l'attività sperimentale. Il primo anno accademico ha già visto gli studenti seguire regolarmente le lezioni in presenza, utilizzare i laboratori e sostenere le prime sessioni d'esame. Un'impostazione che consente di acquisire progressivamente familiarità con gli strumenti e le metodologie che accompagneranno il futuro medico durante tutta la sua carriera professionale.

Dal terzo anno spazio ai tirocini negli ospedali

Il percorso universitario non si limita alle attività svolte all'interno del campus. A partire dal terzo anno sono infatti previsti tirocini professionalizzanti presso ospedali ed enti convenzionati con l'Università Link, consentendo agli studenti di confrontarsi direttamente con la realtà clinica. L'ateneo sta sviluppando una rete di collaborazioni con strutture sanitarie e realtà del territorio che ospiteranno i tirocinanti, favorendo un collegamento costante tra università e sistema sanitario. Accanto ai tirocini sono previsti anche periodi di internato finalizzati alla preparazione della tesi di laurea e all'approfondimento delle diverse discipline mediche.

Osteopatia, una professione sempre più richiesta

Accanto a Medicina e Chirurgia, la sede lombarda ospita anche il corso di laurea triennale in Osteopatia. Si tratta di un percorso che assume oggi un'importanza particolare alla luce dell'evoluzione normativa che ha riconosciuto questa figura professionale all'interno delle professioni sanitarie. Il corso si sviluppa nell'arco di tre anni. Il primo anno è dedicato alla costruzione delle basi scientifiche indispensabili per affrontare le discipline successive. Nel secondo anno l'attenzione si concentra sulle disfunzioni del sistema muscolo-scheletrico e sulle loro relazioni con le principali patologie ortopediche, neurologiche e cardio-respiratorie. L'ultimo anno ha invece un'impronta fortemente professionalizzante, con attività finalizzate all'acquisizione delle competenze operative richieste dalla professione.

Una didattica costruita sulla qualità del corpo docente

Alla base del progetto formativo dell'Università Link vi è anche la scelta di investire sulla qualità dell'insegnamento. I docenti dei corsi sono stati selezionati attraverso concorsi pubblici che hanno registrato un elevato numero di candidature, permettendo all'ateneo di costruire un corpo accademico composto da professionisti e ricercatori di alto profilo. Un esempio arriva dal professor Riccardo D'Ambrosi, professore associato di Medicina Fisica e Riabilitativa nella sede lombarda dell'Università Link, che ha recentemente ricevuto a Praga il prestigioso riconoscimento internazionale JEO Best Paper 2024-2025 per uno studio dedicato alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Un risultato che testimonia il livello scientifico dei docenti coinvolti nella formazione degli studenti.

Un ateneo in continua crescita

Lo sviluppo della sede lombarda non si ferma ai corsi già attivati. Per il prossimo anno accademico l'Università degli Studi Link punta infatti al raddoppio del contingente di studenti ammessi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con la possibilità di accogliere fino a 160 nuove matricole nella sede alle porte di Milano. Parallelamente è stato avviato anche l'iter per l'accreditamento del nuovo corso di laurea in Fisioterapia, ampliando ulteriormente l'offerta dedicata alle professioni sanitarie. Anche il corpo docente continuerà a crescere grazie alla pubblicazione di nuovi bandi per professori di seconda fascia e ricercatori, destinati a rafforzare ulteriormente l'organizzazione accademica.

Come iscriversi ai corsi: le date dei test di ammissione

Per il prossimo anno accademico sono già state fissate le prove di ammissione ai corsi di laurea attivati nella sede lombarda dell'Università degli Studi Link. Per l'anno accademico 2026/2027, il test di accesso al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in lingua italiana, si svolgerà il 22 luglio. Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 17 luglio, mentre i posti disponibili sono 41. È già stata definita anche la procedura di ammissione al Corso di Laurea in Osteopatia, abilitante alla professione sanitaria di osteopata. La prova è in programma il 24 luglio, con termine ultimo per l'iscrizione fissato al 21 luglio. In questo caso i posti messi a disposizione dall'Ateneo sono 62.

Un'opportunità per gli studenti del Nord Italia

La presenza di una sede universitaria dedicata alla formazione medica a pochi chilometri da Milano rappresenta una nuova opportunità per molti studenti lombardi e del Nord Italia. La possibilità di seguire le lezioni in presenza, utilizzare laboratori attrezzati, vivere il campus e svolgere i tirocini presso strutture convenzionate consente infatti di affrontare il percorso universitario in un contesto moderno e orientato alla formazione pratica.

L'Università degli Studi Link conferma così il proprio impegno nello sviluppo di un'offerta accademica sempre più articolata, con l'obiettivo di formare i professionisti della sanità di domani attraverso un modello didattico che integra innovazione, ricerca e preparazione sul campo.