Covid, incidenti, suicidio: la "maledizione" della nave da crociera

Il viaggio inaugurale di una lussuosa nave da crociera si è trasformato in tragedia, con un passeggero britannico disperso in mare. Lo scorso mercoledì l’uomo avrebbe deciso di togliersi la vita buttandosi in acqua, durante il viaggio di ritorno della nave verso Portsmout, in Gran Bretagna, dopo aver terminato il suo giro tra i porti di Spagna e Portogallo. L’equipaggio della nave si è reso conto troppo tardi di cosa era successo, quando ormai per il suicida non c’era più nulla da fare. Neppure le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto sia le guardie costiere francesi che quelle spagnole, hanno portato a trovare il disperso. Alcuni membri dell'equipaggio e altri passeggeri della nave da crociera sono tornati in rotta nella speranza di trovarlo, così come due navi mercantili, che si trovavano nella zona della tragedia, sono state dirottate per assistere nella ricerca in mare, ha reso noto il Daily Mail.

Un viaggio da incubo

Il capitano della nave ha anche chiesto l’intervento di un aereo di osservazione e un elicottero per cercare di localizzare il corpo in acqua. Nella serata di giovedì tutti gli sforzi di ricerca sono stati annullati e l'ipotesi è che il cittadino di origini britanniche possa essere annegato. Ancora non è stato chiarito se vi sia stato qualche altro passeggero che abbia visto l’uomo gettarsi in mare, o se una delle telecamere di sicurezza installate a bordo abbia ripreso la scena. Un altro ospite della nave, che ha pagato 5mila sterline per il biglietto, ha raccontato: “Tutti sono devastati da quello che è successo: è semplicemente orribile pensare che un altro passeggero sia probabilmente morto”. C’erano infatti già stati problemi a bordo.

L’itinerario prevedeva anche La Coruna in Spagna, Madeira, Tenerife, Gran Canaria e due giorni interi e una serata nella Capitale Portoghese, che è stata però ridotta a una sola sera. La sosta a Madeira è stata invece cancellata del tutto. Un marinaio si è ammalato in modo grave durante il viaggio intorno all’Atlantico ed è stato trasportato a bordo di un elicottero in una struttura ospedaliera per essere curato a terra. Un altro passeggero ha parlato di una crociera maledetta fin dal primo momento, nella quale ci sono stati un problema dopo l’altro. Si è passati dalla mancanza di cibo e acqua al malfunzionamento del Wi-Fi, fino al cambio di itinerario. Neppure il Covid è mancato e una zona della nave è stata isolata per ospitare le persone che avevano contratto il virus. Infine un marinaio è stato trasportato in elisoccorso in ospedale e un altro è disperso in mare.

