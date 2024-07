Oggi è arrivato sulla vetta "Domani, domani"

Ascolta ora 00:00 00:00

Come avevamo pronosticato settimana scorsa, finalmente iniziano a esserci in classifica un po' di libri che sembrano destinati ad una lunga corsa estiva e a non comportarsi come delle meteore. A partire dal secondo romanzo di Francesca Giannone, Domani, domani (Nord), che questa settimana conquista la prima piazza con 11mila e duecentoventicinque copie. Non stupisce, con il precedente La portalettere (sempre Nord) la Giannone è stata la scrittrice italiana più venduta del 2023. Questo secondo romanzo che ha di nuovo la forma della saga familiare ambientata nel Sud Italia è partito decisamente bene e viene ad appoggiarsi su uno zoccolo di lettori molto robusto. Potrebbe essere uno dei più venduti dell'estate. Tanto che per una manciata di copie soffia la prima piazza all'altro favorito dell'estate, ovvero il nuovo giallo di Cristina Cassar Scalia, Il castagno dei cento cavalli (Einaudi), con il ritorno della amatissima vicequestore Vanina Guarrasi.

Ma non solo, l'arrivo del nuovo romanzo ha anche rilanciato il precedente romanzo della Giannone. La portalettere è tornata in top ten: ottava posizione e 3mila e settecentotrentasette copie. In questo momento la scrittrice di Lecce macina copie a doppia trazione. Quanto al terzo posto continua la sua corsa ben ritmata anche Fred Vargas con Sulla pietra (Einaudi). Questa settimana per la scrittrice francese sono 9mila e trecentoquarantanove copie. Se si tiene conto che al quarto posto c'è Matteo Bussola con La neve in fondo al mare (Einaudi) - che ferma l'asticella a 7mila copie più spiccioli appena arrivato in libreria - bisogna fare i complimenti agli editor del marchio torinese: tre libri nei primi quattro.

Per i piani più bassi della classifica non resta che segnalare la corsa lunghissima di Joël Dicker con Un animale selvaggio (La nave di Teseo). Ritorna in sesta posizione con 4mila e cinquecentoquattro copie. Una corsa lunghissima che porta verso il libro più venduto dell'anno.

Ora vedremo poi nelle prossime settimane

come si concretizzerà un altro noto fenomeno estivo: l'effetto Strega. Quest'anno la vincitrice è Donatella Di Pietrantonio con L'età fragile (Einaudi). Di norma lo Strega porta un sacco di copie, bisogna solo capire quante.