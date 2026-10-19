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Tendenza stivali autunno 2026: 5 modelli in grado di conquistare tutte

Gli stivali sono più di un accessorio ed infatti sono lo statement della stagione più fredda in grado di arricchire di stile qualsiasi look

Mariangela Cutrone
stivali
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Anche per la tendenza stivali dell’autunno-inverno 2026/2027 domina lo street style

Gli stivali sono la scarpa più amata dalle fashioniste quando arriva il primo freddo. Sono versatili e confortevoli e si indossano con slip dress, minigonne, bermuda lunghi, jeans e leggings con disinvoltura senza rinunciare allo stile.

Come calzatura è originaria del Seicento quando in Francia veniva utilizzata dagli uomini d’arme alla corte di Luigi XII. Hanno dominato le tendenze degli anni Sessanta con le loro innumerevoli lunghezze e declinazioni.

Sono diventati nel corso degli anni più di un accessorio di tendenza e in grado di conquistare tutte, ad ogni età e per qualsiasi esigenza di stile. Sono un vero e proprio statement e il punto fermo del layering tipico della stagione più fredda.

Numerosi sono i modelli che saranno in voga nei prossimi mesi: da quelli avvolgenti, col tacco o rasoterra, a quelli modello equitazione. Anche i materiali spaziano dalla pelle vera al camoscio. Si sposano alla perfezione sia con look minimali che con quelli boho -chic.

Vi suggeriamo cinque modelli che non possono assolutamente mancare per completare i vostri look più stilosi.

Da equitazione in pelle

Quest’anno questo modello sta letteralmente spopolando grazie al suo comfort. Si possono indossare da mattina a sera perché il loro tacco è basso e perché sono così leggeri da donare un senso di libertà ineguagliabile. Perfetti per le strade della città e i weekend in campagna. Si abbinano alla perfezione con pantaloni attillatissimi e jeans skinny infilati nel gambale e ad abiti midi che arrivano fino al polpaccio. Perfetti in pelle nera o marrone.

Da biker

Robusti e pratici trasudano grinta e senso di libertà. Sono abbelliti da borchie, cinturini e fibbie. Sono perfetti per donne ribelli dall’anima rock. Sono amati dalle estimatrici dello street style per la loro praticità e versatilità. Perfetti da abbinare a minigonne, mini dress o bermuda in denim.

Kitten heels

È la tendenza bon ton di questa stagione fredda. Si caratterizzano per il loro tacco sottile e ricurvo, il famigerato “tacco da gattina” che risulta e facile da indossare da mattina a sera. Queste scarpe donano personalità al look d’ufficio. Difatti sono perfette abbinate a pantaloni sartoriali che lasciano intravedere solo la punta o con jeans dal taglio più o meno morbido o con pantaloni attillatissimi che valorizzano la silhouette.

Western in cuoio

Sono i nuovi texani e sono amati per la loro vestibilità ampia. Le loro decorazioni non passano assolutamente inosservate e le rendono un accessorio che trasuda personalità. Consentono di creare un look da vera cowgirl. Perfetti da abbinare con chemisier a quadri o gonne midi in pelle marrone o camoscio.

Stivali cruissard in vernice nera

Sono aderentissimi come se fosse una seconda pelle a caratterizzati da una superficie lucida e glossy che focalizza l’attenzione sulla gamba. La vernice nera infatti suscita un grande effetto. È un accessorio deciso e consigliato a donne forti e dalla personalità dirompente. Perfetti con dei bermuda sartoriali dal taglio lungo o con un mini dress.

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