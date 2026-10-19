Tendenza stivali autunno 2026: 5 modelli in grado di conquistare tutte

Anche per la tendenza stivali dell’autunno-inverno 2026/2027 domina lo street style

Gli stivali sono la scarpa più amata dalle fashioniste quando arriva il primo freddo. Sono versatili e confortevoli e si indossano con slip dress, minigonne, bermuda lunghi, jeans e leggings con disinvoltura senza rinunciare allo stile.

Come calzatura è originaria del Seicento quando in Francia veniva utilizzata dagli uomini d’arme alla corte di Luigi XII. Hanno dominato le tendenze degli anni Sessanta con le loro innumerevoli lunghezze e declinazioni.

Sono diventati nel corso degli anni più di un accessorio di tendenza e in grado di conquistare tutte, ad ogni età e per qualsiasi esigenza di stile. Sono un vero e proprio statement e il punto fermo del layering tipico della stagione più fredda.

Numerosi sono i modelli che saranno in voga nei prossimi mesi: da quelli avvolgenti, col tacco o rasoterra, a quelli modello equitazione. Anche i materiali spaziano dalla pelle vera al camoscio. Si sposano alla perfezione sia con look minimali che con quelli boho -chic.

Vi suggeriamo cinque modelli che non possono assolutamente mancare per completare i vostri look più stilosi.

Da equitazione in pelle

Quest’anno questo modello sta letteralmente spopolando grazie al suo comfort. Si possono indossare da mattina a sera perché il loro tacco è basso e perché sono così leggeri da donare un senso di libertà ineguagliabile. Perfetti per le strade della città e i weekend in campagna. Si abbinano alla perfezione con pantaloni attillatissimi e jeans skinny infilati nel gambale e ad abiti midi che arrivano fino al polpaccio. Perfetti in pelle nera o marrone.

Da biker

Robusti e pratici trasudano grinta e senso di libertà. Sono abbelliti da borchie, cinturini e fibbie. Sono perfetti per donne ribelli dall’anima rock. Sono amati dalle estimatrici dello street style per la loro praticità e versatilità. Perfetti da abbinare a minigonne, mini dress o bermuda in denim.

Kitten heels

È la tendenza bon ton di questa stagione fredda. Si caratterizzano per il loro tacco sottile e ricurvo, il famigerato “tacco da gattina” che risulta e facile da indossare da mattina a sera. Queste scarpe donano personalità al look d’ufficio. Difatti sono perfette abbinate a pantaloni sartoriali che lasciano intravedere solo la punta o con jeans dal taglio più o meno morbido o con pantaloni attillatissimi che valorizzano la silhouette.

Western in cuoio

Sono i nuovi texani e sono amati per la loro vestibilità ampia. Le loro decorazioni non passano assolutamente inosservate e le rendono un accessorio che trasuda personalità. Consentono di creare un look da vera cowgirl. Perfetti da abbinare con chemisier a quadri o gonne midi in pelle marrone o camoscio.

Stivali cruissard in vernice nera

Sono aderentissimi come se fosse una seconda pelle a caratterizzati da una superficie lucida e glossy che focalizza l’attenzione sulla gamba. La vernice nera infatti suscita un grande effetto. È un accessorio deciso e consigliato a donne forti e dalla personalità dirompente. Perfetti con dei bermuda sartoriali dal taglio lungo o con un mini dress.