La camicia questo autunno si porta con il fiocco al collo: ecco come abbinarla

È uno di quei capi che non possono mancare nel guardaroba delle over, un vero e proprio passepartout. Stiamo parlando della camicia, pezzo che non passa mai di moda, declinabile in mille sfaccettature. La tendenza del momento è portarla con il fiocco al collo per un look elegante e femminile ed anche con un pizzico di fascino d’altri tempi.

L’abbiamo vista indossata dalla First Lady americana Melania Trump in occasione della recente visita del presidente cinese Xi Jinping e della moglie alla Casa Bianca, una camicia candida con un maxi fiocco posizionato sul lato sinistro del collo.

L’abbiamo vista e la vediamo di consueto addosso alle royal di ogni età.

Quando indossare la camicia con il fiocco

Dove possono sfoggiarla le over? Dappertutto. Al lavoro, sotto una blusa che acquista una nota più dolce e romantica. La si può mettere ad esempio sopra un paio di pantaloni sartoriali o ad una gonna a tubino.

La camicia con il fiocco è adattissima anche per i momenti speciali, una serata particolare o una cerimonia. Abbinata a pantaloni a sigaretta e scarpe con il tacco fa fare sempre una bella figura. Elegante anche la versione nello stesso colore del completo sotto cui la si indossa.

La versatilità della camicia con il fiocco permette anche di utilizzarla nel tempo libero, con un paio di jeans, un cardigan e un paio di scarpe basse, mocassini, ballerine o da ginnastica, oppure con una giacca sportiva. Un look semplice, ma comunque ricercato proprio per via del dettaglio di stile.

L’aspetto interessante è che si può scegliere tra tanti modelli, diversi per tessuto, per colore e per stampa, a seconda dell’occasione, andando dalle camicie bianche dal gusto classico e raffinato a quelle a quadretti per i momenti più informali.

A seconda del gusto e del tipo di capo, si può scegliere se posizionare il fiocco al centro oppure in posizione laterale.

Occhi puntati sul fiocco

Non tutti i nodi e i fiocchi sono uguali: si passa da quelli rigidi, che conferiscono un’aria particolarmente sofisticata al look, a quelli morbidi. Questi ultimi in particolare sembrano i più amati del momento. Un semplice nodo, allacciato senza troppa (apparente) cura, o lasciato scivolare sul davanti, è sufficiente per attirare, con discrezione, l’attenzione, e dare carattere all’outfit.

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