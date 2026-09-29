Blazer e camicia, la combo di tendenza dell’autunno che trasuda eleganza

L’autunno è inevitabilmente la stagione dei primi freddi e delle combo ispirate al layering come quella che vede come protagonisti il blazer e la camicia.

Designa un look che si può sfoggiare in qualsiasi momento della giornata. Questa combo infatti ci accompagna da mattina a sera, in ufficio e nel tempo libero. Adatta sia per le occasioni formali che quelle speciali.

Non è mai fuori luogo e può essere reinterpretata a seconda del proprio stile e le proprie esigenze. Consente una stratificazione chic che è perfetta quando il tempo è instabile e non si ha la più pallida idea di cosa indossare. È una combinazione densa di fascino che non passa mai di moda.

Il blazer in particolare è un capo che emana un certo fascino british che non passa assolutamente inosservato. Lo si può scegliere in diverse nuance e tessuti: per l’autunno 2026 c’è proprio l’imbarazzo della scelta! Vi suggeriamo quattro abbinamenti facili da copiare per indossare con stile ed eleganza questa combo di tendenza.

Blazer in pelle + camicia bianca + jeans skinny scuri

Un abbinamento che si può indossare sia al lavoro che per uscire la sera. La scelta del capospalla in pelle dona un effetto originale e grintoso al look. I jeans skinny a vita alta indossati con la camicia bianca che scende morbida donano un tocco di eleganza. Il modello skinny dei jeans risalta la silhouette e può essere accompagnato da un paio di décolleté col tacco alto.

Blazer in suede + camicia beige + pantaloni sartoriali

Questo autunno è all’insegna del suede e nemmeno questo capospalla si sottrae a questa tendenza. L’ideale è scegliere uno di colore marrone che si abbina alla perfezione ad una camicia beige e un pantalone coloro caramello dal taglio sartoriale che scende fluido lungo le gambe. Immancabili ai piedi mocassini o ballerine rigorosamente in suede.

Blazer a quadri + camicia verde + gonna lunga marrone

La stampa a quadri conferisce al blazer un tocco british. Si abbina alla perfezione con la gonna lunga che dona al look un tocco boho - chic che non passa assolutamente inosservato. Il colore per la gonna che suggeriamo è il marrone che è una delle nuance che spopolerà in questo autunno- inverno tra le fashioniste. A completare l’outfit un paio di stivaletti color cuoio

Blazer nero+ camicia in raso viola ametista + gonna midi in pelle

Un outfit perfetto per un’occasione speciale. Trasuda eleganza e sensualità. il taglio della gonna midi è essenziale. La camicia in raso effetto seta viola ametista è perfetta per donne sofisticate che amano i dettagli di cui questo look ha molto da offrire. Ai piedi si può optare per un paio di stivaletti con tacco alto.