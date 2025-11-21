Gonna a quadri, 5 outfit a cui ispirarvi per indossarla a 50 anni

La gonna a quadri è uno dei capi che non possono mancare nel guardaroba femminile di questo autunno - inverno 2025/2026.

È una trama che fa sempre bella figura e che ha un che di elegante. Si indossa con estrema facilità arricchendo di originalità e stile sia gli outfit casual che quelli più ricercati dedicati alle occasioni speciali. È perfetta per creare abbinamenti creativi ispirati allo stile grunge.

Molto amata anche dalle amanti dello street syle. La si può sfoggiare in tutte le sue declinazioni, dal modello mini a quello midi e lungo. Perfetta anche per creare delle stratificazioni come l’abbinamento ad un paio di leggings.

I suoi tessuti caldi sono a prova di freddo anche nelle giornate più uggiose e piovose. Le nuance spaziano da quelle neutre a quelle più brillanti in grado di soddisfare il gusto di tutte. Scopriamo cinque outfit degni di stile per indossarla anche a 50 anni.

Lunga con il dolcevita in stile bon ton

Il modello classico lungo è una scelta perfetta per un look femminile per affrontare le giornate più fredde. Da abbinare ad un dolcevita col collo alto che riprende la nuance dei quadri. Se volete aggiungere un tocco di sensualità si può optare per i modelli con spacco laterale che lasciano intravedere le gambe ad ogni passo. i piedi perfetti un paio di texani.

Midi con gilet in maglia e camicia bianca

Il modello aderente o leggermente svasato si abbina alla combo più di tendenza di questa stagione. Il gilet a maglia deve essere di una nuance neutra o che richiama una delle colorazioni dei quadri della gonna. Sotto è d’obbligo indossare una camicia bianca. Ai piedi immancabili stivaletti con tacco medio. Look perfetto per l’ufficio.

Corta con il maglioncino preppy

Questo look è in pieno stile british . Dedicato a donne che a 50 anni sanno osare con grinta e disinvoltura. Il modello di gonna consigliato per esso è quello corto e plissettato stile collegiale e da abbinare ad un maglioncino a polo in puro style preppy. A completare l’outfit un paio di mocassini.

Asimmetrica con il cardigan anni 80

Dall’ effetto plissettato in versione midi o lunga ad un cardigan in pieno stile Anni Ottanta. Il cardigan può essere tenuto aperto per far intravedere una t- shirt con stampa. Completano il look dei biker boots che aggiungono un tocco di stile.

Corta con i leggings per un effetto stratificato

Un abbinamento che si può scegliere soprattutto nelle giornate più fredde quando non si vuole rinunciare assolutamente ad

indossare la gonna. Deve essere rigorosamente corta può essere portata da sopra un paio di leggings nero o colorato. Sopra un bel maglione con stola rende l’effetto stratificato ancora più cool. Ai piedi si agli stivali aderenti.