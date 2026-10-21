Velluto mania: 5 capi imperdibili per un autunno di eleganza

Per la stagione più fredda il velluto torna protagonista con la sua allure di eleganza e raffinatezza.

È un tessuto che sprigiona un certo fascino donando un tocco sofisticato ad ogni outfit. La sua superficie cangiante cattura la luce in una maniera difficile da definire. Al tatto invece risulta morbido in grado di suscitare meravigliose emozioni. Possiede una luminosità speciale che risulta più discreta rispetto alle paillettes.

Amato da chi preferisce un look classico. Quest’anno sarà in grado di conquistare tutte con le sue innumerevoli declinazioni rendendosi versatile e facilmente abbinabile per ogni occasione da quella formale a quella legata al tempo libero. Lo troviamo anche nell’intramontabile versione a coste dal gusto retrò adatto ad un look boho- chic.

Il velluto si arricchisce di decorazioni, ornamenti e ricami preziosi che non passano assolutamente inosservati. Vi segnaliamo cinque capi in questo tessuto che non possono assolutamente mancare nel proprio guardaroba autunnale.

Blazer nero elegante

Modello che si ispira agli anni Settanta. Dal tessuto liscio, carezzevole e morbido al tatto. Può essere dalle linee oversize o slim-fit è in grado di accompagnarci con stile da mattina a sera. Trasuda eleganza abbinato ad un paio di pantaloni sartoriali che vestono morbida e fluttuante la silhouette o con gonne strutturate che trasudano personalità.

Mini dress sensuale

Ideale per le occasioni speciali e romantiche risalta la silhouette donano sensualità. Per la stagione fredda numerose sono le nuance tra le quali scegliere la propria. Consigliata quella rosso rubino che trasmette energia e vitalità. Si abbina alla perfezione con una giacca in pelle e ad un paio di biker boots per arricchire il look di un tocco ribelle e grintoso.

Pantaloni classici a coste

È un classico di cui non poter fare a meno di innamorarsi. Risultano sempre attuali e versatili oltre a custodire un fascino degno di nota. incantevoli quelli leggermente svasati conquistano per la vestibilità. Le sfumature marrone caramello, bordeaux e blu navy sono quelle più di tendenza. Da abbinare a camicie e maglioncini per un look minimale ma per nulla scontato.

Gonna lunga romantica

È impossibile non lasciarsi contagiare dal suo fascino. Dal tocco boho-chic e dal fascino retrò. Si arricchisce di un tocco di romanticismo e si indossa con disinvoltura da mattina a sera abbinate a maglioni oversize e stivali cowboy.

Jumpsuit alternativa al tubino

Capo iconico considerato la vera e degna alternativa del tubino per le occasioni speciali e le feste. È un classico intramontabile che risulta confortevole e ricercato al tempo stesso. Da sperimentare la nuance viola ametista che con il suo effetto misterioso non passa assolutamente inosservata. Da abbinare a décolleté con tacco alto che slanciano la silhouette valorizzandola al meglio.