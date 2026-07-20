In Germania il gioielliere sarebbe stato assolto. E per la dottrina Usa massima libertà di difesa

Mario Roggero fosse stato processato in un'altra nazione europea o negli Stati Uniti sarebbe stato assolto? Nessuno può avere una risposta certa ma, leggi alla mano, si può provare a ipotizzare uno scenario in cui il suo processo, invece di svolgersi in Italia, si fosse svolto in un'altra nazione.

Se la sua vicenda fosse avvenuta in Germania è probabile che l'esito del processo sarebbe stato diverso con una assoluzione o comunque non con una condanna per omicidio. Nel sistema giudiziario tedesco la Notwehr (legittima difesa) viene normata dall'articolo 32 del Codice Penale che stabile al comma 1 che chi agisce per legittima difesa non commette un'azione illegale e al comma 2 definisce la legittima difesa come l'azione difensiva necessaria per respingere un attacco ingiusto e in corso contro se stessi o altre persone.

Come spiega una nota del Servizio Studi del Senato italiano con un'analisi di diritto comparato "la norma al secondo comma, definisce la legittima difesa come quella necessaria per respingere da sè o da altri un'aggressione attuale ed antigiuridica'; pertanto, non agisce in maniera antigiuridica chi commette un fatto imposto dalla legittima difesa, senza alcuna valutazione circa la proporzionalità tra difesa ed offesa".

L'assenza del vincolo della proporzione è un elemento centrale e in Germania è di solito riconosciuto il diritto di difesa armata anche contro un ladro che fugge con la refurtiva purché la reazione sia l'unica via percorribile in quel momento. Casi analoghi a quello di Roggero con commercianti che inseguono e sparano ai ladri in fuga spesso finiscono con assoluzione o applicazione dell'articolo 33 (eccesso di legittima difesa per paura che esclude la punibilità). Un sistema di Notwehr analogo è vigente in Austria dove Roggero sarebbe stato probabilmente assolto così come in Svizzera.

Sebbene il sistema giudiziario degli Stati Uniti varia da Stato a Stato, nella maggioranza degli stati vale la Castle Dottrine o il Stand Your Ground. La Castle Dottrine prevede che, se una persona entra illegalmente nella propria proprietà privata per compiere una rapina, vale l'uso della forza letale senza dover attendere il primo colpo. In oltre trenta stati come la Florida, il Texas, la Georgia chi subisce una rapina non deve ritirarsi nemmeno fuori dal proprio negozio e può reagire con l'uso della forza. Sono numerosi i casi di assoluzioni di proprietari di negozi e case che hanno sparato ai rapinatori in fuga e in varie occasioni non si arrivati neanche a processo grazie all'immunità della Castle Dottrine.

Ciò testimonia come le ragioni di Mario Roggero siano

tutt'altro che infondate ed è probabile che se avesse avuto il suo negozio in Germania, Svizzera o negli Stati Uniti oggi non si troverebbe in carcere condannato anche a pagare le spese legali ai familiari dei suoi rapinatori.