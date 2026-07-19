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Muore nell'Adda con il nipotino. E nel Garda c'è un disperso

Il cadavere dell'uomo viene recuperato dopo diverse ore dai sommozzatori dei vigili del fuoco in una zona impervia, raggiungibile solo a piedi

Muore nell'Adda con il nipotino. E nel Garda c'è un disperso
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Tre vittime, due drammi separati ma accomunati dallo stesso gesto di coraggio. Nel pomeriggio di ieri, tra il fiume Adda e il lago di Garda, si sono consumate due vicende quasi identiche nella dinamica ma opposte nell'esito: due adulti si sono gettati in acqua per salvare dei bambini in difficoltà. Uno ce l'ha fatta, l'altro no. Il bilancio è pesantissimo: tre persone hanno perso la vita.

Intorno alle 12.30 a Truccazzano (Milano), sul fiume Adda, in località Golfo Rivolta un bambino di soli 4 anni si tuffa in acqua per raggiungere il padre e lo zio, che si trovavano già a pochi metri dalla riva. A causa della corrente immediatamente il piccolo finisce in difficoltà. Lo zio, un uomo di 46 anni di origine indiana, si lancia senza esitazione per soccorrerlo. Riesce a spingere il nipote verso la riva e a metterlo in salvo, ma viene a sua volta travolto dalla corrente e scompare sott'acqua.

I soccorsi sono immediati ma estremamente complessi. Il cadavere dell'uomo viene recuperato dopo diverse ore dai sommozzatori dei vigili del fuoco in una zona impervia, raggiungibile solo a piedi. Il padre del bambino assiste impotente alla tragedia. Il piccolo viene trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, in condizioni gravissime. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, muore poche ore dopo.

Pochi chilometri più a est, nello stesso pomeriggio ma verso le 16.30, altra emergenza in acqua. Siamo a Sirmione (Bs), sul lago di Garda. Un 29enne di origine romena, noleggiatore e conducente di una barca turistica, si accorge di un bambino in difficoltà nel lago, davanti alla nota spiaggia "Giamaica". Senza esitare si tuffa, lo raggiunge, lo afferra e lo riporta a riva sano e salvo.

Subito dopo però, l'uomo perde improvvisamente le forze e scompare sott'acqua in un punto dove il fondale raggiunge i 52 metri di profondità. Scattano immediatamente le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera del Garda, con il supporto dei vigili del fuoco e dei Carabinieri, proseguono per ore. Purtroppo senza esito.

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