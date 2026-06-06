La strage di Crans e la chat di Jessica: "Attenti alle candele. Bruciano il soffitto"

"Attenzione alle candele perché, se finiscono sulla mousse, possono bruciare" il Constellation. Sarebbe questo l'incredibile messaggio inviato da Jessica Moretti ai suoi dipendenti, recuperato dagli inquirenti da una chat whatsapp e mostrato ieri in aula, durante l'interrogatorio incrociato dei gestori del locale. Quello che nella procedura svizzera serve per mettere "a confronto" le loro rispettive versioni sulla tragedia del Constellation e su tutto quello che non torna a questo punto delle indagini.

I coniugi sono entrati nel campus di Sion da un ingresso laterale, scortati dalla polizia. L'interrogatorio davanti ai pm e a 70 avvocati delle parti civili si apre con le dichiarazioni spontanee di Jessica: "Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti". Le ha replicato però una mamma che ha perso il figlio di 16 anni: "Essere distrutti, devastati significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale, questo significa essere distrutti - ha detto Laetitia Brodard-Sitre - Non credo che essere indagati in una tragedia significhi vivere una distruzione: quando si può rientrare a casa, lavorare al fianco del proprio marito e poter abbracciare i propri figli tutte le mattine, non è questo essere devastati". Parla anche Jacques Moretti, per premettere che "è stato molto male, tanto da non riuscire nemmeno a parlare".

Ma poi si passa al cuore dell'indagine. E quel messaggio che viene letto in aula, per gli inquirenti sarebbe una prova che i Moretti fossero consapevoli del rischio incendio dovuto proprio a quella schiuma fonoassorbente. "Si trattava semplicemente di un modo di dire", avrebbero spiegato i due. Versione ritenuta non credibile dai magistrati. Viene mostrato anche un altro messaggio, di Jacques, in cui chiederebbe conferma della chiusura della porta del seminterrato. Ai Moretti sono stati fatti sentire poi altri due audio mandati da Jessica allo staff, che smentirebbero la loro versione secondo cui era una iniziativa dei dipendenti quella di portare le bottiglie ai tavoli sulle spalle dei colleghi, come ha fatto quella notte la cameriera Cyane Panine, morta nell'incendio. I messaggi sarebbero di questo tenore: "Avrei gradito che si facesse" o "potreste farlo". "Non abbiamo mai obbligato nessuno", avrebbe precisato Jessica in lacrime. E avrebbe aggiunto: "Era una consuetudine, ma quando si svolgeva la sfilata c'erano sempre due camerieri preparati a gestire la situazione". Diverse testimonianze avevano già indicato che fosse Jessica Moretti a dare istruzioni.

È stata formalizzata ieri anche un'altra accusa, quella di falso documentale in relazione a una fattura del 2015 da circa 13mila euro, dell'acquisto della schiuma fonoassorbente con cui era stato rivestito il soffitto. Proprio quella da cui sono divampate le fiamme. Per gli inquirenti ci sarebbero tracce di una falsificazione - forse per scopi fiscali - come caratteri riconoscibilmente diversi e macroscopici errori, come l'Iva errata.

"Ci chiediamo a partire da quando ci saranno delle dichiarazioni sincere senza fornirci dei documenti falsi, dei documenti che erano stati nascosti chissà dove. Dov'è il rispetto delle vittime?", commenta Romain Jordan, il legale che rappresenta anche l'Italia nella costituzione di parte civile.