Video choc su Sofia, il ragazzo in fuga. "Addio bella vita"

Un altro video choccante girato e postato da parte di colui che, ridendo, ha filmato Sofia Barbieri, la ragazza 23enne deceduta in un incidente stradale a Ceriale, nel savonese, avvenuto l'altra notte (il 20 giugno) lungo la via Aurelia. "Bro, questa è morta... abbiamo rotto tutto stanotte. Per un mese niente lavoro, tentato omicidio ci han dato", queste le parole pronunciate da uno dei ragazzi a bordo della Fiat 500 che ha travolto due giovanissime a bordo di uno scooter. L'altra ragazza, Emma, ora si trova in rianimazione al Santa Corona di Pietra Ligure dopo un delicatissimo intervento che ha comportato l'amputazione di una gamba. Ma, nonostante la tragedia, c'è chi pensa di avere anche il diritto di ironizzare. Il ragazzo, italiano di seconda generazione e di origini marocchine, che al momento non è indagato, in un primo momento si era scusato, dicendo di aver capito la gravità del proprio gesto.

Ma, dopo il video di ieri mattina, sembra che le scuse fossero solo un modo per tentare di rimediare davanti all'opinione pubblica: "Mi sa che il mio piano di fare la bella vita in Italia è fallito, tutta Italia ci odia, porca puttana, remigrazione", dice mentre sorride su TikTok all'inizio del video girato poco prima di salire a bordo dell'aereo decollato da Malpensa. Per poi proseguire mentre è sulle scale del velivolo che lo ha condotto fuori dall'Italia: "Remigrazione, remigrazione", è il motto che canta con tono sarcastico aggiungendo che "mi ha rovinato la vita a me ragazzi questo incidente, ora mi tocca cambiare tutto quanto, porca puttana, ma menomale che prendo tutto sul ridere va, altrimenti qua".

In un altro video, pubblicato su un diverso profilo TikTok, sempre in procinto di salire sull'aereo, dice: "Inizia il viaggio, altro che remigrazione, qua facciamo remigrazione nuova. Stappate la bottiglia". Poi, parlando di se stesso in terza persona, aggiunge: "Va via".

Destinazione? Forse il Portogallo, almeno leggendo una delle sue risposte sotto i commenti in cui sostiene che "ve la siete girata come volete, e vabbè, un saluto dal Portogallo". Forse, invece, Olanda. Mentre c'è chi ipotizza che possa essere tornato da altri parenti in Marocco.

A far discutere sembrerebbe che ci sia anche un audio, diffuso in una chat WhatsApp frequentata da giovani di Ceriale che conoscerebbero Sofia ed Emma, in cui a parlare sarebbe lo stesso ragazzo. Rispondendo a chi gli avrebbe chiesto di scusarsi per il precedente audio in cui scherzava mentre i soccorritori erano ancora impegnati a prestare aiuto alle ragazze, sostiene che ignoti avrebbero aggredito il padre.

In Italia, intanto, oltre allo sdegno e all'incredulità, c'è già la corsa a smarcarsi dall'autore dei video: la 18enne che nella notte fra venerdì e sabato ha investito Sofia, infatti, fa sapere che "quei due ragazzi del video non sono neanche miei amici, mi hanno solo chiesto un passaggio".

Ora c'è una città doppiamente sconvolta, divisa tra il dolore per la morte di Sofia e le condizioni di

Emma e la rabbia per chi non è riuscito ad astenersi da commenti divertiti e risate. Come se ci fosse qualcosa di cui vantarsi, come se persino un cadavere caldo possa essere l'occasione per fare incetta di visualizzazioni.