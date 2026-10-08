Caffè espresso e cacao amaro alleati contro le occhiaie. Lo dice la scienza

Negli ultimi anni il caffè espresso concentrato di caffeina è diventato uno degli ingredienti più utilizzati nella skincare di ultima generazione per contrastare le antiestetiche occhiaie.

A confermare il suo potere per un viso più riposato e luminoso è il Journal of Nutrition che dimostra come aggiungere il caffè e il cacao amaro nella skincare quotidiana sia un toccasana per un viso più riposato e più giovane. La caffeina combinata con il cacao amaro è in grado infatti di migliorare la microcircolazione e l’idratazione della pelle.

In particolare il cacao amaro ci permette di fare il pieno di sostanze antiossidanti, soprattutto i flavonoli che contrastano la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. La pelle nutrita all’interno dalla combinazione di antiossidanti e caffeina mantiene più a lungo la sua idratazione e mostra meno segni di stanchezza e del passare dell’età.

I benefici secondo la scienza

I benefici e i miglioramenti della pelle del contorno occhi sono confermati anche dall’American Academy of Dermatology che rivela che questi due ingredienti combinati insieme permettono di contrastare efficacemente il ristagno di liquidi e prevenire anche la formazione delle borse.

La ricerca è stata condotta su un campione di cinquantatré volontari con occhiaie e borse lievi o moderate. Trattando questa zona con la caffeina nel giro di due settimane si è riscontrato un miglioramento significativo sul gonfiore del viso legato alla mancanza di riposo e sulle occhiaie. La pelle del contorno occhi ne è risultata elastica e luminosa

Riattivando il microcircolo, la caffeina contenuta nel caffé, combinata con gli antiossidanti del cacao amaro aiuta a svuotare le borse dovute al ristagno di liquidi e a schiarire le occhiaie bluastre. Il cacao amaro inoltre contiene una sostanza chiamata epicatechina, un antiossidante che ripara in profondità i segni visibili legati all’età come la comparsa di rughe e linee sottili. Perfetta anche per curare le infiammazioni cutanee. Permette inoltre di sgonfiare il viso quando si è poco riposati.

Come usare caffè e cacao amaro come alleati di bellezza

Oltre ad usare questi due ingredienti preziosi per la cura della pelle con l’uso di prodotti specifici a base di essi, una buona abitudine può essere bere al mattino un espresso concentrato con circa cinque grammi di cacao amaro. Il consiglio è di berlo amaro perché il caffè combinato con lo zucchero predispone alle infiammazioni.

Inoltre è bene non versare nel caffè il latte vaccino perché le caseine contenute in esso riducono l’assorbimento da parte della pelle delle sostanze antiossidanti del cacao e del caffè. Se proprio non si può fare a meno del latte nel caffè al mattino, si potrebbe optare per il latte vegetale a base di mandorle. Importante è prestare attenzione al fatto che non debba contenere zuccheri aggiunti.

Lo stesso rituale di bellezza chiamato dagli esperti di bellezza “mocha anti-age” lo si può ripetere nel pomeriggio in un orario consono che non comprometta l’igiene del sonno. Difatti è bene concedersi l’ultimo caffè della giornata entro le sedici per non avere difficoltà a prendere sonno la sera.