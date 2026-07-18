Occhi gonfi e occhiaie in estate, i metodi naturali per uno sguardo riposato

In estate per via delle ore piccole, dei cambiamenti legati alle vacanze e le temperature estreme ci si ritrova spesso al mattino con occhi gonfi e occhiaie ben visibili. Sono rivelatrici delle poche ore di sonno, di stress o di una cattiva circolazione Questi inestetismi sono più frequenti in questa stagione a causa della disidratazione alla quale l’organismo è sottoposto e all’esposizione al sole. A ciò si aggiunge lo shock termico che si subisce quando si passa da un luogo caldissimo ad un climatizzato. Gli sbalzi termici infatti si ripercuotono anche su questa zona del viso provocando inevitabilmente un gonfiore visibile.

Per le occhiaie è facile intervenire con il make up ma per il gonfiore è necessario agire con un trattamento mirato nella zona interessata per un effetto decongestionante. Vi sono tanti rimedi naturali, i famigerati “rimedi della nonna” che hanno alla base innumerevoli ingredienti facili da reperire e che risultano preziosi per contrastare questo inestetismo. Ve ne proponiamo cinque da provare assolutamente.

Infuso alla camomilla

È il “rimedio della nonna” contro occhiaie e gonfiore più diffuso e anche più efficace. La camomilla è nota per le sue proprietà lenitive e calmanti. Aiuta a sgonfiare efficacemente la zona oculare. Basta prepararne una tazza lasciandola raffreddare e successivamente applicare sugli occhi due dischetti imbevuti e strizzati. Per godere del suo effetto decongestionante bastano solo venti minuti di posa.

Infuso alla rosa canina

La rosa canina svolge un’azione decongestionante e rigenerante grazie al suo contenuto di vitamina C che svolge un’azione antiossidante. Anche per essa occorre preparare un infuso e lasciarlo raffreddare. Successivamente basta applicare due dischetti di cotone lasciandoli in posa sugli occhi per quindici minuti.

Infuso di tè verde

Basta mettere in infusione un cucchiaio di foglie di tè verde. Dopo aver filtrato l’infuso occorre raffreddare in frigorifero. Successivamente intingere i dischetti di cotone in esso e applicarli sugli occhi chiusi per circa dieci minuti circa. Il tè verde è un toccasana per drenare i liquidi in eccesso e contrastare la ritenzione idrica responsabile del gonfiore.

Infuso alla malva

La malva è fonte di vitamine A, B1, C ed E, tannini che svolgono un’azione rigenerante e antiossidante. Viene persino utilizzata in caso di congiuntivite grazie al suo potere altamente lenitivo ed emolliente. Aiuta a decongestionare efficacemente la zona oculare. Basta applicare il suo infuso con dei dischetti di cotone per rendere lo sguardo più riposato

Gel di aloe vera

Questo gel ricavato dall’aloe vera aiuta a rinfrescare gli occhi quando fa

caldo calmando il gonfiore. Occorre mescolare un cucchiaio di gel in due cucchiai di acqua fredda per poi immergere dei dischetti di cotone da posizionare sugli occhi per circa dieci minuti per almeno due volte al giorno.