Olio di rosmarino, un toccasana per la bellezza dei capelli e la salute del cuoio capelluto

Rimedio antico e molto amato, il rosmarino è una pianta aromatica dalle molteplici proprietà e impieghi. Molto apprezzato per il suo aroma e per il gusto deciso, non trova spazio solo in cucina ma anche nell’ambito della cosmetica e dei rimedi naturali. Il suo olio, ad esempio, vanta proprietà antibatteriche, contrasta l’ossidazione cellulare, aiuta durante gli stati febbrili e dona un effetto energizzante contro la stanchezza psicofisica. Negli ultimi anni è tornato alla ribalta grazie alle sue proprietà benefiche per la cura e la salute della pelle e dei capelli.

Qualche goccia di olio di rosmarino idrata la cute del cuoio capelluto, tonifica e purifica, stimolando anche il bulbo pilifero e la crescita dei capelli. La chioma appare più sana e tonica, maggiormente idratata e luminosa, guadagnando anche forza e morbidezza. Per un risultato ottimale è importante conoscere le proprietà dell’olio di rosmarino, così da introdurlo adeguatamente all’interno della routine legata alla pulizia dei capelli.

Olio di rosmarino per una chioma setosa

L’olio di rosmarino è un ottimo astringente, disinfetta e purifica la cute colpita dall’acne e riduce il sebo in eccesso. Vanta proprietà antinfiammatorie, per questo viene impiegato con frequenza durante i massaggi. Riduce il dolore, aiuta contro il mal di testa e migliora la circolazione. Inoltre diffondere il suo aroma nell’ambiente riduce l’ansia e la tensione, stimola la memoria e la chiarezza mentale, e libera anche le vie respiratorie. Il suo potenziale non si limita a questo, perché l’olio di rosmarino è un alleato fondamentale per la salute della chioma. Tutto merito dell’acido carnosico presente, che con le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie stimola la microcircolazione del cuoio capelluto. Favorendo un apporto maggiore di ossigeno e nutrienti, perfetti per stimolare il bulbo pilifero.

Olio di rosmarino, come utilizzarlo

Per un utilizzo perfetto è meglio non applicare l’olio di rosmarino puro direttamente sulla capigliatura e, in particolare sul cuoio capelluto. L’alta concentrazione può favorire irritazioni, per questo è meglio dosarlo mescolandolo con uno shampoo naturale, oppure con un olio vegetale o un balsamo.

Olio di rosmarino e shampoo

Mescolate due o tre gocce di olio essenziale di rosmarino con 10 millilitri di shampoo neutro o delicato, per poi applicarlo sui capelli bagnati. Massaggiate a lungo con movimenti delicati e circolari, lasciando agire per qualche minuto. Risciacquate abbondantemente e tamponate con un asciugamano pulito. La presenza di vitamine, minerali e antiossidanti nutre la pelle del cuoio capelluto e il bulbo pilifero stimolandone l’attività. Una coccola da ripetere una volta la settimana.

Olio di rosmarino e olio vegetale

Si può creare un ottimo impacco da applicare prima del lavaggio classico mescolando circa 10 massimo 15 gocce di olio essenziale di rosmarino con un olio vegetale a scelta, circa 100 millilitri. Le combinazioni migliori si hanno con l’olio di cocco, oppure di mandorle dolci o di argan o jojoba. Si applica il tutto sul cuoio capelluto che andrà massaggiato con delicatezza, sempre con movimenti circolari. Lasciando agire per circa 15 massimo 30 minuti, magari avvolgendo la capigliatura con un asciugamano. Si procede quindi con il lavaggio consueto. L’unione di questi elemento migliora la salute della pelle che viene nutrita e stimolata, ma anche dei capelli contro l’effetto crespo. Un impatto molto valido da replicare una volta la settimana.

Per un valido risultato è importante utilizzare l’olio di rosmarino almeno per 4-6 mesi, avendo cura di mescolarlo o diluirlo come indicato. Evitando di forzare i dosaggi, ma applicando il prodotto nei quantitativi suggeriti così da ottenere una chioma sana, luminosa e più forte.