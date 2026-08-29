7 cibi antiossidanti che prevengono l’invecchiamento della pelle e non solo

Gli antiossidanti sono delle sostanze preziose per la salute del nostro organismo.

Sono delle potenti molecole che rallentano il processo di ossidazione delle cellule contribuendo a contrastare la formazione dei radicali liberi. Quest’ultimi sono delle molecole che tendono a danneggiare i tessuti, le cellule e il Dna in genere.

La loro formazione è provocata da diversi fattori come una cattiva alimentazione, gli effetti dell’inquinamento, l’azione dei raggi ultravioletti.

Provocano l’invecchiamento precoce dell’organismo e in particolare della pelle. Questi effetti negativi possono essere contrastati grazie ad un regime alimentare ricco di cibi antiossidanti. Sono alimenti che contengono sali minerali come zinco e magnesio, vitamina C, licopene, betacarotene, vitamina E, e polifenoli.

La loro azione inoltre riduce gli effetti negativi dei processi infiammatori della pelle e di organi come la vista. Servono per stimolare la produzione naturale di collagene che mantiene la pelle luminosa, tonica e giovane, più a lungo. Vi segnaliamo sette cibi antiossidanti che non possono assolutamente mancare sulle nostre tavole per la loro azione anti- aging per pelle e non solo.

Cavolo rosso

Il suo particolare colore viola è determinato proprio dall’alto contenuto di flavonoidi, sostanze antiossidanti che proteggono l’organismo dall’insorgere delle infiammazioni. Potenti antiossidanti che prevengono l’insorgere di malattie cardiovascolari e metaboliche come il diabete.

Frutti di bosco

Mirtilli, fragole, more, lamponi sono una riserva naturale di vitamina C e flavonoidi Costituiscono uno snack salutare e un ingrediente gustoso per smoothies e frullati rinfrescanti in estate.

Tè verde

Bere questa bevanda ogni giorno permette di fare il pieno di catechine, antiossidanti che appartengono alla stessa famiglia dei flavonoidi. Sono un vero e proprio toccasana per la salute del cervello. Contribuiscono a mantenerlo più giovane e a potenziate le funzioni cognitive, come la concentrazione e la memoria.

Arance rosse

La loro polpa rosso carminio è un vero concentrato di carotenoidi, antocianine e vitamina C. Sono delle alleate preziose per prevenire i malanni stagionali come raffreddore e influenza. Aiutano inoltre a mantenere idratata e sana la pelle prevenendo la formazione delle rughe.

Cipolla rossa

Protagonista della dieta mediterranea contiene sali minerali e vitamine antiossidanti. In particolare in questa varietà troviamo un’alta concentrazione di quercetina che svolge una potente azione antinfiammatoria. Purifica la pelle da scorie e tossine in eccesso. Stimola la produzione di elastina e collagene.

Uva nera

Fonte di resveratrolo, antociani, catechine, proantocianidine e flavanoli che prevengono la degradazione del collagene dovuto all’avanzare dell’età. I suoi tannini inoltre riducono i pori dilatati prevenendo arrossamenti e irritazioni.

Cacao amaro

Dall’azione tonica e antiossidante per l’organismo. Contiene polifenoli e flavonoidi. Migliora la micro- circolazione cutanea per un colorito sano e luminoso.