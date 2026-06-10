Sinner ha risolto i suoi dubbi fisici

"Il caldo non c'entra, il problema sono io". Le parole di Jannik Sinner dopo la sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros assumono un significato ancora più profondo alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni. Se il numero uno del mondo ha scelto di sottoporsi ad accertamenti approfonditi presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano - controlli ematologici, cardiologici e metabolici coordinati dal professor Alberto Zangrillo - significa infatti che quel passaggio a vuoto di Parigi non è stato liquidato come un semplice incidente di percorso. Al contrario, la decisione di fermarsi e affidarsi a uno dei centri medici più autorevoli del Paese testimonia la volontà di comprendere fino in fondo le cause di un malessere tanto improvviso quanto insolito per un atleta del suo livello. Gli esami hanno escluso problematiche cliniche e restituito un quadro di piena salute generale. Tuttavia, l'aspetto più significativo non risiede tanto nell'esito degli accertamenti quanto nella scelta stessa di effettuarli. La sensazione è che il team di Sinner abbia voluto eliminare qualsiasi zona d'ombra prima di entrare nella fase più delicata della stagione. Wimbledon si avvicina - è in programma dal 29 giugno al 12 luglio - e l'azzurro ha deciso di rinunciare ai tornei di preparazione sull'erba, concentrando ogni energia sul lavoro atletico e tecnico in vista dei Championships.

Gli allenamenti riprenderanno oggi a Monte Carlo, con l'obiettivo di ripartire da certezze solide anche sul piano fisico. Con Alcaraz fermo ai box, il principale avversario di Sinner potrebbe essere ancora una volta se stesso.