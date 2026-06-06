Chi è Mirra Andreeva, la nuova regina del Roland-Garros che ha fatto la storia a 19 anni

Un sogno nutrito sin da bambina. Alla sua quarta partecipazione al Roland-Garros, la 19enne Mirra Andreeva sconfigge la polacca Maja Chwalinska, 24 anni, con il punteggio di 6-3, 6-2 diventando la più giovane campionessa di singolare femminile a Parigi da oltre 30 anni, dai tempi di Monica Seles che nel 1992, a soli 18 anni, conquistò il suo terzo titolo consecutivo al Roland-Garros. È nata una stella, anzi sbocciata definitivamente visto che sul suo talento non c’era alcun dubbio. Si tratta anche della prima vittoria in uno Slam di Andreeva che adesso si trova al posto numero 6 del ranking mondiale Wta.

Le parole di Mirra

“È sempre stato un mio grande sogno vincere questo torneo e onestamente non riesco a credere di avere il trofeo tra le mani", afferma Andreeva visibilmente emozionata durante la cerimonia di premiazione tra gli applausi del pubblico. Subito dopo prova a parlare un po’ in francese. Alla fine dell'intervista ha ringraziato se stessa per aver "combattuto i demoni dentro di me, lavorato così duramente e dato il massimo".

Chi è Andreeva

Nata nella gelida (d’inverno) Siberia, il talento di Mirra si conosce già da qualche anno ma soltanto negli ultimi tempi si è affermata in maniera così prorompente. La 19enne ha iniziato il suo percorso nei tornei del Grande Slam qualificandosi, per la prima volta, nel tabellone principale di un torneo dello Slam proprio al Roland-Garros nel 2023 balzando alla ribalta mondiale con una straordinaria cavalcata fino alle semifinali.

I successi più significativi

Allenata dall'ex numero 2 del mondo e finalista del Roland-Garros 2000 Conchita Martinez, nel 2025 ha vinto due titoli Wta 1000 consecutivi a Dubai e Indian Wells, diventando la più giovane campionessa Wta 1000 da quando la categoria di tornei è stata istituita nel 2009, a 17 anni. Ha fatto il suo debutto nella Top 10 a febbraio prima di entrare nella Top 5 per la prima volta a luglio. Originaria di Krasnoyarsk, ha iniziato a giocare a sei anni per poi trasferirsi prima a Sochi e poi a Cannes, in Francia, assieme alla sorella per creare un centro di allenamento con i tecnici Jean-René Lisnard e Jean-Christophe Faurel.

Il primo titolo Wta è però arrivato in doppio, nel 2025, in coppia con Diana Shnaider a Brisbane, seguito da un secondo titolo (sempre in doppio) a Miami.

Come è arrivata la vittoria in due set

La giovane Andreeva ha dimostrato la sua classe vincendo ben nove game di fila, passando da essere sotto 2-3 nel primo set fino a un vantaggio di

5-0 nel secondo set. Sebbene Chwalinska sia riuscita a prolungare la finale vincendo due game, non è stata in grado di recuperare il gap e Andreeva ha concluso l’incontro con un vincente di rovescio sul primo match point.