Clamoroso al Roland Garros, Arnaldi si ritira a causa di un virus: Cobolli in finale

Il tanto atteso derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli non si giocherà: Matteo ha dato forfait prima della gara a causa di un virus intestinale che lo ha messo ko non consentendogli di scendere in campo. Flavio, quindi, è in finale senza giocare ma con molta tristezza come spiega in conferenza stampa. Domenica la sfida al tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking Atp, che ha sconfitto in quattro set il ceco Jakub Mensik.

Le parole di Arnaldi

“È difficile essere qui: ieri sera ho iniziato a non sentirmi bene, a un certo punto ho iniziato ad avere problemi di stomaco”, spiega Matteo in conferenza stampa con i dettagli di quanto gli è capitato nelle ultime ore. “Mi sono svegliato all’1 e ho iniziato a vomitare, non riuscivo a dormire. Verso le 6-7 del mattino sono stato ancora più male, abbiamo chiamato il medico che ha dato delle pastiglie. Pensavamo fosse qualcosa di male preso a cena. È dura, per come si è sviluppato il torneo e tutte le ore che ho passato sul campo. Non poter giocare la prima semifinale Slam è qualcosa che non auguri a nessuno.

Ho provato a vedere se riuscivo ad allenarmi ma se mi alzo in piedi mi gira la testa. Se provo a mangiare qualcosa mi sento male, è l’unica decisione che potessi prendere”, aggiunge.

Le sensazioni di Cobolli

“Non è facile per me parlare in questo momento. Quando si è avvicinato da me mi veniva quasi da piangere”, spiega Flavio in conferenza stampa commentando l’accaduto. “Non me l’aspettavo, ero pronto a giocare questa partita e molto triste per lui. Allo stesso tempo sono felice del risultato che ho ottenuto in queste due settimane, è arrivato anche mio papà. Ci siamo abbracciati insieme al resto della squadra, prima ancora di sapere di Arnaldi sapevo di entrare tra i primi dieci del mondo per la sconfitta di Mensik. Adesso ho sensazioni miste, da un lato felice dall’altro triste”, spiega Cobolli in conferenza stampa parlando del forfait dell’amico Matteo.

Rivolgendosi all’amico estremamente sfortunato, Cobolli lo ha ringraziato. “Per tutti noi questa settimana sei stato un esempio per come hai lottato e come ti sei sempre impegnato nella carriera. Sei l’esempio di un atleta e un professionista eccellente, spero ci sarà l’occasione di fare un’altra grande battaglia”.

Zverev si impone in 4 set su Mensik

Nella prima e unica semifinale che si è giocata, il tedesco Zverev ha lottato in 4 set vincendo con merito contro Mensik e sfiderà Cobolli nella finalissima di domenica. 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 la vittoria di Alexander che è stato solido nei punti che contavano. È stata vera gara specialmente nel primo set, poi nel secondo il tedesco è stato superiore ma ha pagato alcuni errori di troppo nel terzo set che ha ceduto a Mensik. La solidità di Zverev e la voglia di giocarsi la finale hanno avuto la meglio nel quarto set.

“Mensik nelle ultime due settimane ha giocato in maniera incredibile, sapevo che sarebbe stata la sfida più dura ma l'ho gestita, l'ho vinta e sono felice", ha spiegato in conferenza stampa il tedesco.

"Domenica spero di giocare un altro grande match. Qui l'atmosfera è sempre fantastica, ogni punto va giocato come se fosse l'ultimo. Mi piace giocare su questo splendido campo, è il torneo più duro e anche il più bello perchè può succedere di tutto", ha concluso.