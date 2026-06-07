A Cobolli non riesce l’impresa: Zverev vince il Roland Garros, l’italiano sconfitto in 5 set

Un vero peccato. Non c’è il lieto fine ma Flavio Cobolli merita tutti gli applausi del mondo per aver giocato alla pari per lunghi tratti contro il numero tre del mondo, Alexander Zverev. L’azzurro cede la finale del Roland Garros soltanto al quinto set: 1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 6-1 dopo oltre quattro ore di gioco. Il tedesco corona il sogno di una carriera vincendo il suo primo Slam dopo svariati tentativi andati a vuoto. Il tennista romano, invece, è ormai un top ten ed esprimendo questo tennis, a soli 24 anni, potrà certamente avere nuove occasioni per vincere di fronte a palcoscenici del genere.

L’andamento della gara

Il primo set è tutto in salita per Flavio: contratto, cede alcuni break al preciso tedesco che vince 6-1 dopo 34 minuti di gioco. Si è fatta sentire una naturale tensione per la prima finale Slam della sua carriera con una prima frazione già indirizzata dopo aver ceduto il servizio al primo game.

Il secondo set è un’altra storia: si gioca alla pari, nei primi sei game Cobolli e Zverev tengono i rispettivi turni di battuta ma la svolta avviene al settimo game con Flavio che strappa il primo break della gara dopo 10 minuti di battaglia, 4-3. L’azzurro non cede più il servizio e il parziale si chiude 6-4 dopo 55 minuti di gioco.

Il terzo set lascia l’amaro in bocca: Cobolli gioca alla pari con Zverev fino al 5-4 per il tedesco: sopra 30-0 sul proprio turno di servizio, l’italiano perde quattro punti consecutivi cedendo 6-4 commettendo errori con il dritto.

Il quarto set inizia sotto i migliori auspici: subito break di Cobolli che sale 2-0, poi paga troppa foga nel voler chiudere alcuni scambi in anticipo, Zverev recupera il break e la situazione è nuovamente in equilibrio (3-3). In un crescendo di emozioni, grazie a un dritto lungolinea da urlo e da alcune imprecisioni di Sasha, Flavio gli strappa un altro break e conferma subito dopo, 5-3. Con due dritti vincenti, il tedesco riprende il break al decimo game, 5-5. Alla fine arriva il tie-break per decidere il quarto set: 3-3 al cambio di campo. Arrivano due set point, il pubblico francese si esalta per Cobolli che chiude 7-5 e vince, si decide tutto al quinto.

Il quinto set va subito in salita per Cobolli che cede il break a

Zverev, il tedesco si porta 2-0. Flavio sembra avere sempre meno benzina, il tedesco gli prende un altro break volando 3-0 e confermando sul servizio, 4-0. L’azzurro non ne ha più: finisce 6-1 con le braccia al cielo di Sasha.