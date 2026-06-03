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Gioco vario e intelligente contro la potenza di Auger

Cobolli è il numero dieci del seeding, Auger-Aliassime il quattro

Gioco vario e intelligente contro la potenza di Auger
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Per Flavio Cobbo' Cobolli il quarto di finale odierno rappresenta il miglior risultato della carriera nel torneo parigino: lo stesso vale anche per Felix Auger-Aliassime, il canadese che cercherà di sbarrargli il passo. L'azzurro ha finora perso un solo set, negli ottavi di finale contro l'americano Zachary Svajda: il suo avversario è invece uscito vincitore da una grande battaglia al primo turno con il tedesco Altmaier (battuto al super tie-break) faticando ancora contro Burruchaga e Nakashima prima di battere in tre set il cileno Tabilo. I due sono anche le uniche teste di serie rimaste in corsa nella parte alta del tabellone: Cobolli è il numero dieci del seeding, Auger-Aliassime il quattro.

Più tennisticamente vario e intelligente' è il gioco del romano, più potente quello del canadese: nei due precedenti disputati a livello Atp si è sempre imposto Cobolli, sul cemento all'aperto prima ad Acapulco (2-6, 6-3, 6-2) e poi nel Masters 1000 del Canada (6-3, 6-2). Lo scorso anno infine, alla Hopman Cup sul duro di Bari, altra vittoria dell'azzurro al super tie-break: oggi, per la prima volta sulla terra rossa, chissà.

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