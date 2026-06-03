The Hammer is back. Ovvero il Martello è tornato: al secolo, Matteo Berrettini. Che si è finalmente lasciato alle spalle i mille infortuni che ne hanno condizionato le ultime stagioni e che ha ritrovato, insieme alla salute fisica, anche la cattiveria necessaria per lottare ore e ore sul campo. L'azzurro non raggiungeva i quarti di uno Slam dagli Us Open 2022 e a Parigi il suo miglior risultato erano stati proprio i quarti nell'edizione 2021, poi battuto da Djokovic in quattro set: in caso di successo contro Arnaldi, il romano raggiungerebbe addirittura la posizione numero 32 del ranking Atp dopo avere iniziato il torneo oltre la centesima piazza (105, per l'esattezza).«Il tennis è l'amore della mia vita», ha sussurrato nei giorni scorsi dopo la maratona contro Comesana durata oltre cinque ore e vinta al super tiebreak, visibilmente stanco ma anche orgoglioso per essere riuscito a tornare a quei livelli che lui stesso non era certo di poter ancora raggiungere. Con Arnaldi non ci sono precedenti: la prima volta', per di più sul rosso magico del Roland Garros, avrà un sapore del tutto particolare.
Il "martello" ha ritrovato salute e cattiveria giusta
Matteo Berrettini si è finalmente lasciato alle spalle i mille infortuni che ne hanno condizionato le ultime stagioni
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.