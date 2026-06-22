“Questo non è uno scherzo”: Wimbledon, Serena Williams torna anche nel singolare

A Wimbledon fanno sul serio: a 44 anni si rivedrà nel torneo del singolare femminile la pluricampionessa americana Serena Williams. L’ex numero uno del mondo, dopo aver fatto un’apparizione in doppio al Queen's Club Championships, ha ottenuto una wild card dal torneo in erba più importante del mondo che inizierà lunedì 29 giugno.

In doppio con la sorella

“This is not a drill”, scrive l’organizzazione del torneo sui propri canali social con l’ulteriore scritta di “Serena Returns”. Parafrasando l’inglese, “Questa non è un’esercitazione”, questo non è uno scherzo ma è tutto vero. Inoltre, Serena giocherà anche in doppio con la sorella Venus.

This is not a drill.@serenawilliams will compete in the 2026 ladies' singles at #Wimbledon as a wild card. pic.twitter.com/1vHnDEQ4xm — Wimbledon (@Wimbledon) June 21, 2026

Nel 2026 ha già disputato due gare

Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, ha disputato la sua ultima partita ufficiale di singolare agli US Open nel 2022 arrivando fino al terzo turno per poi essere eliminata in tre set da Ajla Tomljanovic.

La 44enne americana ha dichiarato di desiderare che le sue due figlie, Olympia e Adira, possano vederla gareggiare.

Come accennato prima, in questo mese la Williams ha disputato due incontri di doppio in vista dei Championships, tra cui una vittoria al Queen's in coppia con Victoria Mboko contro le teste di serie numero 3 Erin Routliffe e Nicole Melichar-Martinez.

7 Wimbledon in bacheca

Il palmarès di Serena Williams a Wimbledon in singolare è tra i migliori di sempre, con sette titoli vinti e quattro finali raggiunte. Nessuna giocatrice ha mai vinto il singolare femminile grazie a una wild card, ma in due ci sono riuscite nel doppio femminile: Serena e Venus, rispettivamente nel 2000 e nel 2002.

A inizio giugno, quando le è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione un ritorno al singolare a Wimbledon, ha risposto: "Pensate che io sia pronta per il singolare? Devo mettermi al lavoro”.

Serena non vince un incontro di singolare a Wimbledon dal 2019 quando si dovette arrendere in finale contro la rumena Simona Halep.

In totale, è stata per ben 319 settimane al vertice della classifica mondiale ottenendo 73 titoli in singolare nel circuito Wta durante la sua splendida carriera. Ha completato anche il "Golden Slam" vincendo tutti e quattro i tornei del Grande Slam e la medaglia d'oro olimpica oltre ad aver conquistato ogni torneo del Grande Slam in singolare almeno tre volte.