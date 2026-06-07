Roland Garros, è il giorno di Cobolli-Zverev: i precedenti e dove vedere la gara in tv

Comunque vada sarà una prima volta. Cobolli raggiunge la sua prima finale in un torneo dello Slam, il titolo tennistico più importante al mondo, mentre l’avversario Zverev è certamente un veterano ma nonostante abbia già vinto 7 Masters 1000, 2 Atp Finals e più di venti titoli Atp, in bacheca gli manca proprio lo Slam.

Il cammino al Roland Garros

Il bello di questo sport è che, spesso e volentieri, si creano legami che vanno oltre l’aspetto della competizione, dell’uno contro uno quando si battaglia con una rete a metà campo. Cobolli e Zverev sono grandi amici, entrambi allenati dai rispettivi padri, che nel corso degli anni si sono scambiati consigli e saggezza.

I due protagonisti arrivano in finale a Parigi in ottime condizioni di forma fisica: Zverev ha giocato in modo particolarmente efficace perdendo soltanto un paio di set ma senza sembrare davvero in difficoltà. Il rovescio è tornato preciso, il servizio potente e il suo tennis sempre molto solido. Insomma, sta dimostrando di essere pienamente il numero tre del mondo.

Flavio Cobolli è una sorpresa ma fino a un certo punto: il mancato derby azzurro in semifinale grida vendetta, specialmente per Matteo Arnaldi il cui destino beffardo gli ha impedito di giocarsela contro l’amico Flavio ma non per questa ragione Cobolli non si trova pienamente al posto giusto, anzi.

Cobolli ha sconfitto Pellegrino al primo turno (6-4, 7-6, 6-3), Wu al secondo turno (6-4, 6-4, 6-4), Tien al terzo turno (6-2, 6-2, 6-3), Svajda agli ottavi (6-2, 6-3, 6-7, 7-6) e Auger-Aliassime ai quarti di finale (4-6, 6-4, 6-4, 6-4).

“Proverò a vincere”

“Non posso crederci: giocherò la mia prima finale Slam, l’ho sempre sognato e non mi sarei mai aspettato di ottenere. Adesso che sono qui non voglio precludermi di poter provare a vincere e lottare e mettere in difficoltà un altro amico come Sasha. Sarà una grande e bella partita per entrambi, spero possa essere dalla mia parte. Sono felice di quanto sto ottenenendo, non voglia finisca qui: sono sicuro che andrà sempre meglio con tanto lavoro, sudore e soprattutto tanto divertimento che non mi passa mai”, ha dichiarato Cobolli alla vigilia del match.

Quali sono i precedenti

Cobolli e Zverev si sono già incontrati quattro volte: tre le vittorie del tedesco, una quella del 24enne italiano. I più recenti risalgono al 2026: ai quarti di finale dell’Atp di Madrid lo scorso 30 aprile ha avuto la meglio Alexander in due set, qualche settimana prima invece ha vinto Flavio la semifinale dell’Atp di Monaco di Baviera in due set.

Dove vedere la gara in tv

Gli

appassionati e tifosi italiani potranno vedere il match in chiaro sul Nove. Gli abbonati a Dazn potranno vedere la gara sul canale Eurosport mentre in streaming sarà visibile su TimVision, Discovery+, HBOMax e Prime Video Channels.