Secondo giorno di controlli al San Raffaele per Sinner. Come sta il numero uno al mondo

Altra giornata di controlli medici per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è tornato questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per proseguire gli accertamenti programmati, iniziati nella giornata di lunedì. Dopo il malore che gli è costato la sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Sinner si sta sottoponendo a degli esami per capire e approfondire la causa del malessere che l'ha colpito nel corso degli ultimi mesi. Già a gennaio, nel caldo tremendo di Melbourne, aveva rischiato di uscire prematuramente dal torneo preda dei crampi e della disidratazione. Una situazione che lo aveva indebolito portandolo poi alla sconfitta contro Novak Djokovic in semifinale. Problemi analoghi si sono ripresentati in semifinale a Roma e poi a Parigi. Da lì la decisione di andare fino in fondo.

Ieri erano stati eseguiti esami ematochimici, controlli generali e più specifici, tra cui anche cardiologici. Anche oggi gli accertamenti rientravano in questo percorso di valutazione complessiva dello stato di forma, con l’obiettivo di monitorare il recupero e assicurarsi che non vi siano strascichi del recente affaticamento. Ad accompagnarlo nel percorso diagnostico il professor Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di Anestesia e rianimazione generale, cardio-toraco-vascolare e dell’area unica di Terapia intensiva cardiologica e cardiochirurgica. Per fortuna non sono emerse criticità di alcun tipo. Com'è normale che sia, il riserbo attorno alle condizioni dell'azzurro è massimo. Lunedì, Sinner ha lasciato il San Raffaele intorno alle 18 e si è limitato a salutare i cronisti presenti prima di salire su un van nero per fare ritorno nel centro di Milano, per poi cenare insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. Rispetto a ieri ha scelto di andar via attraverso un’uscita secondaria per essere quanto più possibile al riparo da cronisti e fotografi.

Dopo i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, avrebbe dovuto inizialmente recarsi al JMedical di Torino. Poi il cambio di programma e la decisione di rivolgersi al San Raffaele, più adatto per svolgere degli esami clinici ritenuti "necessari" per capire la natura dei malesseri, che troppo spesso colpiscono il nostro tennista.

Il suo programma prevede ora il ritorno a Montecarlo, sua base operativa. Il vero obiettivo è tornare al top della forma in vista di Wimbledon.

Come noto, Sinner non parteciperà ai Queen's e ad Halle ma dovrebbe riprendere già nella giornata del 10 giugno gli allenamenti in vista dello Slam londinese che l'ha visto trionfare lo scorso anno contro Alcaraz. Jannik partirà per Londra 10 giorni prima del via di Wimbledon, fissato per lunedì 29 giugno.