Serena Williams di nuovo in campo: quando e dove vederla

La voce era circolata per qualche mese prima dell'annuncio ufficiale, scatenando la curiosità degli appassionati di tennis e l'entusiasmo dei suoi tifosi, e oggi è arrivato finalmente il grande giorno: Serena Williams è pronta a tornare in campo per un match ufficiale a distanza di 3 anni e 9 mesi dall'ultima partita, vale a dire la sconfitta al terzo turno degli US Open patita per mano dell'australiana Ajla Tomljanović il 2 settembre del 2022.

"La Regina", soprannome attribuitole dai media e dai fan per la sua forza fisica e mentale nonché per aver dominato a lungo nella Wta, ha scelto per il suo nuovo debutto i "Queen's Club Championships", prestigiosa competizione che si disputa sui campi in erba del Queen's Club di Londra. Si tratta di un trofeo che ancora manca nella ricchissima bacheca della Williams, dal momento che solo di recente, nel 2025, il circuito maggiore femminile è tornato a disputare un torneo ufficiale sui campi del Queen's, ponendo fine a un'assenza che durava dal 1973.

Per il momento la tennista statunitense, che ha approfittato di una wild card concessa dagli organizzatori, si limiterà a disputare il doppio, giocando al fianco della collega canadese Victoria Mboko: i riflettori saranno quindi tutti puntati sul centrale del Club londinese, la "Andy Murray Arena", dove la partita dovrebbe avere inizio non prima delle ore 18.30. Ad affrontare l'inedita coppia ci saranno l'australiana Erin Routliffe (già numero uno al mondo della classifica di doppio nonché vincitrice di 2 US Open al fianco della canadese Gabriela Dabrowski) e l'americana Nicole Melichar-Martinez.

Serena Williams, vera e propria icona dello sport americano, è una delle atlete più decorate della storia del tennis femminile, coi suoi 23 tornei dello Slam in singolare (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 6 US Open), i 14 in doppio al fianco della sorella Venus (4 Australian Open, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon e 2 US Open), i 2 in doppio misto (1 Wimbledon e 1 US Open), i 4 ori olimpici (1 in singolare a Londra 2012 e 3 in doppio con Venus a Sydney 2000, Pechino 2008 e Londra 2012) e le 5 Wta Finals: in tutto la "regina" ha trionfato in 73 tornei in singolare e 23 in doppio, oltre ai 2 in doppio misto, arrivando quasi in tripla cifra.

Per quanto riguarda l'erba, su cui si disputerà il torneo del Queen's, si tratta di certo di una delle superfici più amate dalla Williams, che sui prati dell'All England Club ha collezionato l'87% di successi in singolare con 107 vittorie e 16 sconfitte (7 Wimbledon + le olimpiadi di Londra) e circa il 92% in doppio (34 vittorie e 3 sconfitte). Il match di Serena si potrà vedere in TV e streaming su Supertennis in chiaro e su Sky, Sky GO e NOW.

Quali

sono i prossimi programmi della "regina"? Al momento è confermata solo la presenza, sempre in doppio, nel torneo di Berlino, anche in questo caso sull'erba. Nessuna notizia, almeno per ora, circa il suo ritorno in singolare.