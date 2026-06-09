Sinner, "tagliando" verso Wimbledon per capire i blackout. Poi tornerà in campo

E adesso? Il tennis si chiede se dopo il trionfo di Zverev al Roland Garros potrà cambiare qualcosa, e la prima risposta arriva direttamente da Jannik Sinner. Che - apparso sereno e riposato dopo un periodo di vacanza in Sardegna - si è recato ieri (e lo farà anche oggi) al San Raffaele di Milano per fare degli esami. Nessun allarme, tutto programmato per cercare di capire la causa dei frequenti blackout che gli capitano in campo, come quello a Parigi contro Juan Manuel Cerundolo che ha cambiato il corso della storia. Effettuati gli accertamenti, il numero uno del mondo ripartirà già domani ad allenarsi con vista Wimbledon: ripetere il successo dello scorso anno, a questo punto, diventa l'obbiettivo dell'anno.

A Londra, si sa, non ci sarà Alcaraz. Ma chissà se nella testa di qualcuno dei suoi avversari sia scattata la molla. In pratica: c'è vita oltre i primi due al mondo? Per esempio Cobolli, ora nella Top 10 mondiale con nuove sicurezze in tasca: nessuno poteva pensare (nemmeno lui) di arrivare così lontano a Parigi, e adesso tutti lo aspettano a Wimbledon. Per Flavio è la classica prova del nove, di solito la più difficile. «Ho una consapevolezza molto diversa - ha detto all fine del match di domenica -, però gli obiettivi rimangono gli stessi. Ce ne siamo dati uno, le Atp Finals a Torino: stiamo lavorando per andarci, è molto difficile, ma con questo livello e con tanto lavoro, anche dietro le quinte, sono sicuro che ce la farò». L'impressione generale è che non sia solo una promessa, perfino Misha Zverev (il fratello maggiore di Sasha che lavora per lui nel team) ha promosso l'azzurro: «In campo può fare tutto». Flavio conferma: «Sono state le due settimane più belle della mia vita. Non era scontato lottare con uno dei migliori giocatori al mondo in una finale Slam, in uno stadio così pieno, e riuscire a rendere al meglio per più di quattro ore. Wimbledon? Devo continuare a lavorare e a stare sul pezzo, capire quello che è successo, analizzare gli errori e migliorare. Devo essere lucido per resettare tutto: arrivano altre battaglie». Così parla un campione, che nella domenica di sport ha battuto tutti almeno in TV, conquistando 2,6 milioni di spettatori sul Nove, ovvero il 22% di share. Numeri da fenomeno.

Tutti sull'erba allora, e al gruppo si (ri)aggiunge Matteo Berrettini, che ha scacciato i fantasmi di un ennesimo infortunio: «Esami ok, nessuna lesione muscolare: a Londra ci sarò». E poi, appunto, ecco il nuovo Zverev: «Adesso che so come si fa a vincere uno Major, mi sento pronto a conquistarne un altro». Uscire dalla classifica degli «One Slam Winner» è dunque il prossimo obbiettivo, anche se la concorrenza aumenta: oltre a Cobolli, Parigi ha lanciato Mensik e Fonseca, rilanciato Arnaldi, lucidato il talento di Jodar.

«Qualunque cosa accada d'ora in poi, sarò per sempre un campione Slam e nessuno potrà mai togliermelo. Sarò finalmente più tranquillo quando giocherò la prossima finale». Sinner è avvisato: magari sarà davvero un altro tennis.