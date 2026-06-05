Sinner, la vacanza in Sardegna con Laila Hasanovic e la nuova villa da sogno

È stato un periodo complicato per Jannik Sinner. Dopo il crollo al Roland Garros, il campione italiano ha deciso di prendersi una pausa. In accordo con il suo staff, ha scelto di annullare la partecipazione ai tornei preparatori sull'erba e staccare per un po' dal tennis.

Come località, Sinner ha scelto la Sardegna. In questi giorni si trova infatti a Porto Rafael, e secondo alcune voci ci sarebbe tutta l'intenzione di acquistare una meravigliosa villa con vista mare. Si tratta di un prestigioso immobile ubicato nel nord dell'isola, in Gallura, una delle zone più esclusive della regione. Porto Rafael, infatti, è una delle mete più apprezzate dai vip, considerata anche la sua vicinanza con l'arcipelago di La Maddalena.

In attesa dell'importante decisione, il tennista si sta godendo il sole e il mare, cerca di recuperare le forze, non soltanto fisiche ma anche mentali, in vista dell'appuntamento con Wimbledon.

Ovviamente la sua presenza è stata ben notata. In questi giorni sono tante le persone a fermarlo per chiedergli una foto o un autografo. Forse anche questo, ossia l'affetto dei fan, lo aiuterà a riguadagnare quella tempra che da sempre lo ha contraddistinto.

Al suo fianco, ormai presenza fissa, la fidanzata Laila Hasanovic.

Se la decisione di acquistare casa in Sardegna venisse confermata, il patrimonio immobiliare del campione altoatesino andrebbe ulteriormente ad ampliarsi, dato che conta già immobili in Italia e a Montecarlo.