A Wimbledon Sinner contro il nemico dentro di sé

Ore 14.30: che Sinner ritroveremo? Quello sofferente di Parigi incapace di chiudere una partita dominata, o quello rilassato rivisto allenarsi sul verde ancora intonso del Center Court? Quello spensierato in vacanza con Leila e la famiglia, o quello con lo sguardo un po' torvo con cui affronta le conferenze stampa che non ama? Quello che risponde seccato all'ennesima domanda sulla battaglia dei tennisti per il grano (lecita ma spiegata male, se si può dire), o quello che a un certo punto ti spiazza ridendo con una frase tipo almeno è un anno che so a che ora devo giocare? Insomma: benvenuti a Wimbledon.

Si parte, di lunedì come tradizione e con il detentore ad inaugurare il Centrale. Jannik contro Kecmanovic, che - come primo turno - non è poi neanche così semplice. Ma ormai abbiamo imparato che il vero nemico del numero uno al mondo è il numero uno al mondo, una sfida interiore che anche questa volta Sinner ha affrontato con il lavoro. Lasciandosi sfuggire un mea culpa, dopo aver invece detto in Francia che quanto successo contro Cerundolo junior non fosse colpa del tour de force a cui si era imposto vincendo tutti i Mille di inizio stagione: «Gli esami medici dicono che è tutto a posto: abbiamo sbagliato un paio di cose nella gestione, anche questa è esperienza. Abbiamo corretto qualcosina, ma sono minuzie, dettagli: nel tennis non si inventa nulla». E allora: lunghi allenamenti senza soste nella calura inglese di questi giorni (ma le temperature a Londra si stanno abbassando) e forse l'idea che fare una vita da uomo sandwich dai mille sponsor può stancare più di una partita. Come diceva Federer, «per restare in cima bisogna imparare a dire qualche no», e non solo ai giornalisti aggiungiamo modestamente noi. Per il resto «per diventare un campione ho sacrificato tanto: famiglia, amici, leggerezza ha confessato Jannik -.

So che ho ancora tanti anni davanti, ma ho bisogno di riprendermi un po' di quello che ho dovuto lasciare quando ero bambino». Wimbledon è il posto giusto per ricominciare.

Primo turno altri italiani oggi: Darderi-Quinn (campo 15), Cocciaretto-Wang (campo 10). Diretta Tv Sky.