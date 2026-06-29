Wimbledon, Sinner riparte da Kecmanovic: chi è l’avversario e quando giocano

Il numero uno del mondo torna in campo. Dopo l’eliminazione choc al secondo turno del Roland Garros a causa del malore nella sfida contro Cerundolo, Jannik Sinner inaugura l’edizione 2026 di Wimbledon da campione in carica del più importante torneo sull’erba del mondo (è il terzo Slam dell’anno). La partenza non sarà facile visto che, di fronte, si ritrova Miomir Kecmanovic attuale numero 51 del mondo.

La carriera di Kecmanovic

Il 26enne serbo è entrato tra i migliori 40 del ranking dopo aver vinto il suo primo titolo Atp Tour a Kitzbühel nel 2020 e ha raggiunto il suo miglior ranking in carriera, il numero 27, nel gennaio 2023. L’anno prima (2022) ha ottenuto il record personale di 38 vittorie raggiungendo gli ottavi di finale agli Australian Open e i terzi turni al Roland Garros e Wimbledon.

Dopo aver iniziato a giocare a tennis all'età di 6 anni con suo nonno, Jovan, si è trasferito in Florida con sua zia, Tanja, all'età di 13 anni per allenarsi presso l'IMG Academy. La superficie preferita è il cemento, il colpo preferito è il dritto ma il torneo preferito è proprio Wimbledon. Che sarebbe riuscito a diventare molto forte e un tennista professionista non c’erano dubbi visto che a 17 è stato il numero uno del ranking mondiale juniores scavalcando un certo Stefanos Tsitsipas.

I precedenti con Sinner

Fino a questo momento, sono quattro i precedenti tra Sinner e Kecmanovic con l’azzurro che ha vinto tutti gli incontri. La prima volta, nel 2019, Jannik si è affermato in semifinale alle Next Gen Atp Finals: due anni dopo ha vinto ai quarti di finale degli Australian Open, nel 2022 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati (ma in quel caso c’è stato il ritiro di Kecmanovic nel secondo set) mentre l’ultima volta si sono affrontati proprio a Wimbledon, due anni fa, al terzo turno con la netta vittoria di Sinner 6-1, 6-4, 6-2.

Dove vedere la gara in tv

Come anticipato e come da tradizione a Wimbledon, è sempre il campione in carica

ad aprire il torneo. Dunque Sinner oggi, lunedì 29 giugno, sarà il primo a scendere in campo sul Centrale alle ore 14.30. La gara sarà trasmessa in diretta tv dai canali di Sky Sport, in streaming anche su Sky Go e Now Tv.