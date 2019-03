Keith Flint ha corso la maratona 48 ore prima di morire

Le ultime immagini che riguardano il cantante dei Prodigy, Keith Flint, risalgono a sole 48 ore prima della sua scomparsa e lo vedono impegnato in una maratona nel parco di Chelmsford, nell'Essex. Il cantante ha concluso la 5 chilometri con un personale di 21 minuti e 22 secondi, mostrando uno spirito sereno e una forma perfetta. Scatti che stridono con ciò che è accaduto solo 48 ore dopo, con la morte del frontman. Una fine improvvisa che ha lasciato sgomenti amici, colleghi e innumerevoli fan, che da anni seguono la band degli anni '90. Secondo quanto anticipato da Liam Howlett, fondatore del gruppo, Keith avrebbe scelto di togliersi la vita come conseguenza di un periodo personale difficile, che lo aveva fatto ricadere nuovamente nella depressione.

