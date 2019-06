Air Italy, nuove mete in Usa e in Messico in partnership con Alaska Airlines

Air Italy aggiunge dieci nuove destinazioni al proprio network di voli grazie alla firma dello Special Prorate Agreement con la compagnia aerea Alaska Airlines che offre nuove oportunità per i viaggiatori in partenza dalla base di Milano Malpensa. L' accordo di partnership fra le due compagnie rende infatti disponibili nuove mete i negli Stati Uniti e in Messico, come Anchorage, Honolulu, Las Vegas, Seattle, Portland, Palm Springs, San Diego, Seattle, San Jose (California) e Guadalajara, la prima destinazione in Messico di Air Italy.

Volando con Air Italy ci si potrà collegare al network di Alaska Airlines negli aeroporti di Los Angeles, San Francisco e New York (JFK) serviti direttamente da Air Italy con la propria flotta di Airbus A330-200 che prevedono 24 posti, dotati di sedili completamente reclinabili nell'esclusiva Business Class e 228 posti in Economy Class. L'accordo consolida il lancio dei voli non-stop per

"Alaska Airlines è una compagnia aerea rinomata e siamo lieti di collaborare con loro e aggiungere alla nostra rete lungo raggio queste destinazioni. Gli Stati Uniti, e in particolare la costa occidentale, rappresentano per noi un nuovo mercato davvero entusiasmante - commenta Rossen Dimitrov, chief operating officer di Air Italy -. I nostri clienti hanno più opzioni per connettersi senza problemi dalla nostra rete verso la costa del Pacifico nord-occidentale, le Hawaii e il Messico. Allo stesso tempo i passeggeri in partenza dall’Italia hanno una gamma significativamente più ampia di opzioni nella costa ovest degli Stati Uniti e in Messico, confermando il nostro piano di crescita e le promesse del nostro marchio”.

Lo Special Prorate Agreement segue il lancio dei voli non-stop dalla California, Toronto, New York e Miami per Milano, che consentono a più clienti in tutto il Nord America di sperimentare il servizio della compagnia e lo stile dell’ospitalità italiana. Tutti i passeggeri di Air Italy, che provengono dalle destinazioni intercontinentali, beneficiano di collegamenti nazionali in coincidenza tra Milano, Centro-Sud Italia e isole, come Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.