Alessia Marcuzzi sempre più sexy e i suoi follower impazziscono: "Le ventenni mute"

Sembra che gli anni Ottanta siano tornati particolarmente di moda in questo periodo, forse grazie al grande successo de Il Collegio, il programma di successo di Rai2 che ha catapultato un gruppo di adolescenti in un collegio del 1982. Oggi è stata Alessia Marcuzzi a fare un viaggio negli Eighties, pubblicando uno scatto mozzafiato e sensuale che ha raccolto l'apprezzamento del suo enorme stuolo di ammiratori.

“ Il mio amore per gli 80’s è cominciato da tempo ”, ha scritto Alessia Marcuzzi come didascalia dello scatto che ha fatto sognare i suoi seguaci. Un selfie allo specchio per la conduttrice de Le Iene, che si è ritratta con indosso un semplicissimo body nero e un paio di collant dello stesso colore, velatissimi. Una foto apparentemente semplice che, però, ha fatto impazzire le milioni di persone che la seguono e che non si sono risparmiate con like e commenti di apprezzamento. Alessia Marcuzzi nel corso della sua carriera è riuscita a trasformare le sue gambe in uno dei suoi punti di forza. È questo quello che emerge dall'immagine di Instagram, che in poche ore ha raccolto oltre 70 mila mi piace.

Le calze nere sono da sempre uno dei massimi simboli erotici nell'immaginario collettivo e l'interpretazione che ne dà Alessia Marcuzzi ne rafforza l'idea. Le gambe lunghe e affusolate sono perfettamente avvolte dalla trama ricamata delle calze, che con giochi di fili crea disegni su tutta la lunghezza fino a metà coscia, dove lascia spazio a una trama semplice e sobria. Come se non bastasse, a completare il look di Alessia Marcuzzi ci sono un paio di brillanti décolleté di vernice nera, che completano un outfit di fortissimo impatto. La “Iena” con questa fotografia ha dimostrato che l'essenza della femminilità e dell'erotismo non è una questione legata all'età. A 47 anni appena compiuti, Alessia Marcuzzi ha dato sfoggio di una sensualità straordinaria.