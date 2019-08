Alessia Marcuzzi provoca i fan: "Una dea"

Alessia Marcuzzi ha da qualche giorno terminato le sue vacanze americane ed è già partita alla volta della Sardegna per iniziare la nuova avventura con Temptation Island Vip. La conduttrice non ha mancato di scatenare qualche polemica nemmeno durante il viaggio negli Stati Uniti, soprattutto condividendo uno scatto senza veli in controluce davanti allo skyline mozzafiato di New York al tramonto.

Nelle scorse ore Alessia Marcuzzi ha condiviso anche un altro scatto, diverso dal solito ma altrettanto intrigante per gli amanti del genere. La conduttrice, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto delle sue gambe. La bionda romana non ha mai negato di non avere gambe perfette, lei è la prima a ironizzare su questo dettaglio fisico che però negli anni è diventata la sua forza. Alessia Marcuzzi raramente indossa gonne lunghe o pantaloni che le celano ma, piuttosto, le mette in evidenza con shorts, minigonne e abiti decisamente corti. Una scelta apprezzata dai suoi tantissimi fan, che la sommergono di complimenti sotto ogni foto condivisa.