Alex Epstein e il combustibile della verità

Quello di cui stiamo per parlarvi è un libro spaziale. Mi rendo conto che per i suoi detrattori, il 99 per cento del pensiero comune eccettuato il nostro Franco Battaglia, potrebbe piuttosto sembrare lunare. Ma voi leggetelo e fatevi un'opinione libera. Si chiama In difesa dei combustibili fossili, originariamente edito da Penguin nel 2014, è arrivato in Italia grazie a Ibl libri. È scritto da Alex Epstein. Scrittore di grandissimo successo in America, controintuitivo, non ha ancora quaranta anni, laureato in Filosofia alla Duke University, e ricercatore presso il prestigioso think tank liberale Cato Institute. In difesa dei combustibili fossili toccherebbe farlo leggere a tutti gli scienziati che hanno deciso, solo poche settimane fa, di tassare le auto diesel per agevolare le auto elettriche. Occorrerebbe farlo leggere ai nostri figli ormai plagiati dal pensiero unico sui danni arrecati da petrolio, carbone e gas. Che, come ricorda il Nostro, sono l'87 per cento dell'energia prodotta sul pianeta.

Un filo del pensiero di Epstein, per noi latini meno comprensibile, è giustificare la bontà del combustibile fossile a partire dal suo successo, anzi visto l'aumento del suo utilizzo negli ultimi decenni. È un ragionamento pragmatico, tipicamente anglosassone per cui, di base, il successo è il metro del merito. Dalle nostre parti vi è sempre un non detto su che cosa e chi primeggia: si può concedere il successo, ma sempre con l'ombra del modo in cui è stato realizzato. La parte per noi più interessante è come, dati alla mano, Epstein distrugga uno per uno tutti i pregiudizi contro il fossile. Abbiamo, dice, un'attitudine a valutare petrolio e affini sui rischi che il loro utilizzo comporta, e mai sui benefici che essi hanno procurano. È di mostruosa evidenza un grafico in cui si mettono in relazione tre curve: l'utilizzo dei combustibili fossili, l'aspettativa di vita e il reddito. Ebbene, all'aumentare della prima, aumentano le altre due. Il fenomeno recentemente è stato lampante per Cina e India, ma nel passato ha riguardato tutto l'Occidente sviluppato. Inoltre l'inquinamento dell'aria, nonostante negli ultimi quarant'anni l'uso dei combustibili fossili sia raddoppiato, si è ridotto e di pari passo sono aumentate le fonti di accesso all'acqua.

Nel primo capitolo Epstein ci fa divertire su tutte le bufale create negli anni '70 (non solo quelle del famigerato Club di Roma che prevedeva la fine del petrolio negli anni '90) e sul fatto che esse, nonostante la smentita empirica, continuino ad alimentare i pregiudizi contro i combustibili fossili. Ricorda una cosa che in pochi ricordano, cioè che in quegli anni si dava per certo un raffreddamento del pianeta e l'arrivo di nuove pericolosissime glaciazioni. A predirlo, più o meno gli stessi che oggi sono passati al caldo e alla desertificazioni. Leggete questo libro e vi farete un'idea di come un pensiero unico si possa formare e possa prosperare grazie alla lenta diffusione di una balla collettiva che dura dagli anni '70.