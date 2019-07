Johnny Depp: "Amber Heard mi ha bruciato in volto con una sigaretta"

Amber Heard continua ad essere al centro del fuoco incrociato nella causa per diffamazione intentata dall'ex marito Johnny Depp.

Mentre l'attrice di Aquaman era al Festival di Giffoni a parlare anche della sua esperienza come vittima di abusi domestici, la testata The Hollywood Life riportava la notizia di una nuova accusa mossa da Johnny Depp. Dopo aver raccontato di aver avuto un occhio nero per colpa dell'ex compagna, Depp è tornato a raccontare un altro presunto abuso.

L'attore, che quest'anno sarà al Festival di Venezia con Waiting for the Barbarians, ha infatti accusato l'ex moglie di averlo bruciato in volto, spegnendogli una sigaretta sulla guancia. Accusa riportata fedelmente anche da The Blast, che ha pubblicato anche la foto di Johnny Depp a riprova di quanto raccontato.

L'incidente sarebbe accaduto nel 2015, nella stessa serata in cui Amber Heard era andata vicina a tagliargli il dito, gettandogli contro anche più di una bottiglia per colpa di uno scatto di rabbia. Motivo del sentimento, secondo quanto riportato, sarebbe stato il dialogo che l'attrice avrebbe avuto con l'avvocato di Johnny Depp riguardo un accordo post-matrimoniale che l'attore aveva intenzione di siglare. A questo punto Amber Heard avrebbe perso il controllo e come ha raccontato il team legale di Depp la donna: "Lo ha seguito, aggredendolo verbalmente".

Furente di rabbia, Amber Heard sarebbe scesa di sotto, al bar, dove avrebbe trovato Johnny Depp che dopo mesi di astensione aveva ordinato una vodka e la stava bevendo. A questo punto Amber Heard gli avrebbe gettato contro la prima bottiglia, mancandolo. A seguito sarebbe volata anche la seconda, quella che, secondo i documenti del caso, lo avrebbero ferito al dito.

A questo punto, come avrebbe dichiarato Johnny Depp nei documenti ufficiali: "Ms. Heard ha spento una sigaretta sulla guancia destra di Johnny".

Nell'immagine postata online da The Blast si può vedere Johnny Depp in un ospedale australiana, steso su una barella, con la mano destra bendata e un segno decisamente visibile sulla guancia.

