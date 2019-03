Andrea Dal Corso, la mossa a sorpresa con Teresa Langella. Si avvicinano?

Andrea Dal Corso si sta avvicinando a Teresa Langella? Gli indizi sembrano portare tutti verso questa direzione dopo che il ragazzo non si è presentato all'appuntamento con Teresa il giorno della scelta presso il castello.

Il rapporto tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella non è mai stato semplicissimo e le problematiche sono emerse con forza anche durante La Scelta, lo spin-off di Uomini & Donne in onda in prima serata dedicato proprio alla scelta dei tronisti dopo mesi di corteggiamento. Dopo il periodo trascorso nella villa con entrambi i corteggiatori – l'altro era Antonio Moriconi -, la decisione di Teresa era stata quella di provare a costruire un rapporto con Andrea, con grande dispiacere da parte del pubblico e dei suoi fan.

Dal Corso non ha comunicato a Teresa la decisione di non accettare la scelta. Ha preferito non presentarsi al castello dove Valeria Marini aveva organizzato la festa di fidanzamento, riferendo le sue intenzioni al padre della ragazza. Al castello alla ragazza è stato recapitato alla ragazza un biglietto con il quale probabilmente Andrea Dal Corso la invitava ad avere un chiarimento privato. Sicuramente ferita nell'orgoglio e delusa dalla situazione, Teresa ha preferito non accettare. Ha continuato a presenziare alla festa prima di chiudersi in camera per un in pianto liberatorio.

Sembrava essersi interrotta qui la storia sentimentale – mai davvero iniziata – tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella ma negli ultimi giorni sembrano esserci degli sviluppi. Nel web circola la voce di un incontro avvenuto proprio al castello per un chiarimento, che sarebbe stato mostrato durante la registrazione di una puntata di Uomini & Donne non ancora andata in onda. Nelle scorse ore il bel 31enne veneto avrebbe anche fatto recapitare a Teresa dei biscotti Plasmon, un omaggio tenero in una giornata difficile per la ragazza. Oggi è arrivata un'altra mossa inaspettata da parte di Dal Corso. Da pochi minuti il corteggiatore ha iniziato a seguire Teresa Langella su Instagram, scatenando nuovi rumors. Che i due abbiano avuto un chiarimento? Non resta che attendere i prossimi passi per capire se ci sarà il lieto fine, stavolta senza castello e senza petali di rosa.