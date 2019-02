Andrea Dal Corso ci riprova con Teresa Langella, dopo il 'no' a Uomini e Donne

Ebbene sì, a quanto pare potremmo assistere ad un nuovo episodio sulla scelta di Teresa Langella, l'ormai ex-tronista di Uomini e donne partenopea che si sarebbe nuovamente incontrata con Andrea Dal Corso, dopo il tanto discusso e atteso confronto a 3, registratosi tra Teresa e i suoi ex-corteggiatori al dating-show di Maria De Filippi. Nella giornata odierna, giovedì 28 febbraio, sarebbero avvenute le registrazioni di una nuova puntata di Uomini e donne, nella quale si sarebbe dovuto assistere ad un confronto tra Teresa e il veneto Andrea Dal Corso. L'ex-corteggiatore dal fascino di un principe avrebbe preferito non apparire in puntata, e avrebbe scelto di parlare direttamente alla Langella. Come si sono parlati i due diretti interessati? Secondo le indiscrezioni emerse sulla nuova puntata, sarebbe stato trasmesso un rvm che immortalerebbe le immagini di un incontro avvenuto tra i due, al castello, dove si era consumato il 'no'.

Teresa Langella rivede Andrea Dal Corso, grazie ad Uomini e donne: è amore o business?

Nell'rvm che avrebbe trasmesso la produzione di Uomini e donne nella puntata registrata probabilmente poche ore fa, pare sia emerso che Andrea Dal Corso sia ancora molto legato a Teresa Langella, tanto da non riuscire a chiudere occhio di notte, per il sentimento nutrito per la campana e il rimorso di aver detto 'no' alla scelta della ragazza. L'incontro che sarebbe avvenuto tra i due protagonisti con la complicità della redazione di Uomini e donne sembrerebbe essere stata una vera e propria esterna a sorpresa, in quanto a Teresa avrebbero detto che si sarebbe dovuta concedere ad un'intervista.

Stando alle ultime anticipazioni-TV trapelate online, in occasione dell'incontro lei non riesce neanche a guardare Andrea negli occhi. "Lui le dice che la sera prima non riusciva a dormire e ha preso il primo treno per andare da lei la mattina dopo. Spiega di essersi spaventato il giorno della scelta, perché temeva di non essere all’altezza delle aspettative. La sta pensando molto “sei rimasta in questi giorni nella mia testolina“, anche se è passato da stron*o ora ci sta mettendo la faccia e vorrebbe che lei credesse in lui. Lei non si fida, lo vede inaffidabile e gli ha detto che sta facendo così solo per ripulirsi l’immagine", queste ultime sono le parole riportate da @BitchyF, dettagli che potrebbero tuttavia essere smentiti nel corso delle prossime ore.