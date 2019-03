Anticipazioni Uomini e donne: oggi registrazione con Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Ennesimo colpo di scena a Uomini e Donne, in quella che sembra essere sempre più una avvincente soap opera e che ha per protagonisti assoluti Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Sembrava finita tra i due concorrenti di uno dei reality show più seguiti dalla "tv" italiana, e invece, la coppia potrebbe frequentarsi o addirittura aver deciso di stare ufficialmente insieme. Per lo meno, questo è ciò che ha fatto intuire il modello veneto durante una serata.

Dopo il caos dei giorni scorsi, tra lacrime, insulti, orgogli feriti e sedie lanciate, Teresa e Andrea potrebbero aver sorprendentemente deciso di darsi vicendevolmente un’altra chance. Che la passionalità di Teresa abbia trafitto al cuore il bello e tenebroso Andrea? L’imprenditore vinicolo veneto, in un passato molto recente, aveva ripudiato la verace e prorompente modella napoletana, abbandonandola, senza tanti complimenti, in villa insieme agli invitati della festa e portando quest'ultima, comprensibilmente, ad una crisi di nervi senza precedenti.

Oggi 11 marzo verrà registrata, con molta probabilità, una puntata esclusiva di Uomini e Donne che non era stata assolutamente prevista. Ovviamente non sarà dedicata al Trono Classico e nemmeno al Trono Over e i riflettori parrebbero accendersi proprio sulle “ansiogene” figure di Andrea e Teresa. Nei giorni scorsi Andrea aveva mostrato un certo pentimento per il due di picche lanciato a Teresa, esternando anche dei timidi ed educati tentativi atti al recupero di un rapporto che sembrava ormai essere destinato all’oblio.

Vi sono però degli indizi che avvalorano l’ipotesi che i due ragazzi vogliano tornare insieme. Nonostante l'ex tronista avesse dapprima declinato la proposta di riavvicinamento del suo ex corteggiatore, tante situazioni romantiche sembrerebbero essere accadute negli ultimi giorni. Andrea ha cominciato a seguire Teresa su Instagram, cosa che non aveva mai fatto prima. Inoltre i due si sono scambiati anche dei post simpatici e decisamente, oseremmo dire, "firtanti".

Parrebbe che la coppia abbia iniziato a rendere molto vivace la propria esistenza virtuale sui rispettivi account. Dal reale al virtuale il passo è veramente molto breve. Facile immaginare un ritorno di fiamma inaspettato da parte di Andrea, perché proprio venerdì, nel corso di una serata in discoteca, nei pressi di Napoli, Dal Corso ha confessato di essere impegnato e di avere visto la sua "fidanzata" proprio quella stessa mattina. Chi altri può essere questa misteriosa fanciulla, se non la Langella?