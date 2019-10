Archie avrà un'educazione normale: è questo il desiderio di Harry e Meghan Markle

Il principe Harry e Meghan Markle desiderano che il loro piccolo Archie cresca normalmente, lontano dagli obblighi di corte. La coppia ha sempre dichiarato di voler tenere il bambino lontano dai riflettori della famiglia reale. Anche in merito alla sua educazione, i duchi del Sussex desiderano sia quanto più vicina possibile a quella di qualsiasi altro bambino.

Questa tendenza è stata manifestata fin da subito dal principe Harry e da sua moglie, da quando hanno rinunciato al titolo nobiliare per il figlio. Archie, infatti, sarebbe potuto essere insignito del titolo di Conte di Dumbarton ma per scelta dei suoi genitori verrà conosciuto semplicemente come Master Archie. Sarà insignito di diritto del titolo di Sua Altezza Reale solo se il principe Carlo salirà al trono, in quanto nipote in linea diretta del re. Il rifiuto del titolo di cortesia per Archie è la dimostrazione che Meghan Markle e il principe Harry desiderano che il bambino cresca come privato cittadino.

Il principe Harry ha preso come ispirazione sua cugina Zara, figlia della principessa Anna, che per prima scelse di non conferire titoli nobiliari ai suoi figli. Zara è molto nota nel Regno Unito per essere uno dei membri della famiglia Windsor col maggior basso profilo. Questo suo aspetto piace molto ai sudditi di Elisabetta II, che spesso la incontrano a bordo del suo Land Rover o della moto quad in giro per la città. Vive lontana dalla metropoli, ama l'aria aperta e sta crescendo i suoi figli con la maggior normalità possibile. A rivelare questi dettagli è stato The Sun, che ha raccontato anche come durante il viaggio in Sudafrica il piccolo Archie abbia avuto con sé molti giocattoli, che hanno evitato al bambino lo shock di allontanarsi per così tanto tempo dai comfort della sua casa.