Bella Thorne: "Il mio fidanzato si lamenta perché si eccita sempre vicino a me"

Bella Thorne è provocatoria, le sue dichiarazioni molto spesso lasciano dietro sé una scia di discussione che non fa altro che accrescere la sua popolarità. Bella, talentuosa e amata dal pubblico, ha un grandissimo seguito sui social. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla per la sua relazione con Benjamin Mascolo, metà del duo Benji e Fede.

Fidanzata con uno dei ragazzi più amati dalle teenager italiane, la Thorne ha recentemente ammesso di essere stata coinvolta in una relazione poliamorosa. La ragazza non ha mai fatto mistero della sua sessualità aperta. Non ama le etichette e non si definisce bisessuale, preferisce il termine pansessuale, che identifica le persone attratte da altre persone a prescindere dall'identità di genere. In questa definizione si inserisce la relazione poliamorosa intrattenuta da Bella Thorne per qualche tempo, quando ha contemporaneamente frequentato Benjamin Mascolo e una ragazza.

Non una situazione di semplice gestione, che però i ragazzi sono riusciti a portare avanti con abilità. "S e stai uscendo con un ragazzo e una ragazza, queste persone devono davvero andare d'accordo tra loro. O letteralmente andare a letto tra loro. Si tratta di trovare la giusta combinazione tra due persone. Se funziona, puoi passare un weekend con due persone e tutti insieme uscite, vi divertite e condividete storie. È un'esperienza molto divertente ", ha raccontato Bella Thorne a Cosmopolitan USA.

Attualmente, però, l'attrice sembra non avere occhi che per il suo Benjamin Mascolo. Tra loro non ci sono altre persone e la relazione sembra procedere a gonfie vele, per lo meno stando a quanto racconta, non senza ironia, la ragazza sul suo profilo Twitter. “ Il mio ragazzo si sta lamentando del fatto che gli viene troppo spesso duro quando gli sono intorno... Trovano ogni scusa per lamentarsi! ”

My boyfriend is currently complaining about getting too many boners around me ...bitches will find anything to complain about SMH — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) December 13, 2019