Berlusconi al congresso Ppe: "Rinasca il sogno europeo contro gli egoismi nazionali"

Da Zagabria, dov'è in corso il congresso dei popolari europei, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi fa sapere di aver votato Donald Tusk, presidente uscente del Consiglio europeo, come nuovo presidente del Ppe. Su Twitter il Cavaliere scrive che "il Ppe ha al suo interno idee, risorse e gli uomini per far rinascere il sogno europeo, messo oggi in pericolo dagli egoismi nazionali".

Poco prima in un altro tweet Berlusconi aveva pubblicato questa frase: "Sono a Zagabria per il congresso del Partito Popolare europeo. Come gruppo di centrodestra, siamo impegnati a creare un'Europa più forte e più vicina alla sua gente".

Come già ricordato varie volte in altre occasioni il leader di Forza Italia sottolinea la collocazione del proprio movimento, che senza tentennamenti è ancorata ai principi liberali e moderati incarnati dal Ppe, nell'ottica di una politica di respiro europeo, che non vuol saperne degli egoismi sovranisti.

Donald Tusk parlando ai 2.000 partecipanti al congresso del Ppe ha sottolineato che "da un lato abbiamo i partiti del populismo irresponsabile e dall’altro lato abbiamo il nostro partito, orientato alla popolarità responsabile. Dopo cinque anni - ha tenuto a far sapere Tusk - ne ho abbastanza di essere il capo dei burocrati europei: sono pronto alla lotta e spero che lo siate anche voi". Tusk ha poi ricordato che "nonostante le tendenze attuali, predizioni negative e sforzi nei nostri oppositori, abbiamo vinto nuovamente le elezioni al Parlamento europeo e non permettete a nessuno di dire ce ci ha vinto è un perdente, come piace ripetere ai nostri oppositori".