Bianca Atzei e Stefano Corti ballano la hit dell’estate: il finale a sorpresa

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti, che amano trascorrere il loro tempo sul Lago Maggiore. Sono diversi i video e le foto che la coppia ha condiviso sui social negli ultimi giorni. I due dimostrano di sapersi divertire in coppia e Bianca con Stefano ha finalmente dimenticato le sofferenze della rottura con Max Biaggi, ritrovando il sorriso.

Nell'ultimo post condiviso da Stefano Corti sul suo profilo Instagram, i due si cimentano nella coreografia di una delle canzoni dell'estate. Baby Shark è un tormentone che nel nostro Paese è noto soprattutto per essere amatissimo dai bambini. Non tutti sanno che la genesi di questo fenomeno si deve ad alcuni influencer indonesiani ben due anni fa. La canzone sarebbe ancora più datata e risalirebbe al 2015. La challenge promossa dagli influencer indonesiani ha colto nel segno ed è esplosa sui social di tutto il mondo dopo l'esibizione di Amanda Cerny. L'ex playmate di Playboy ha eseguito la Baby Shark Dance nel programma Indonesia's Tonight Show, contribuendo così alla sua diffusione planetaria.