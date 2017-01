Gioielli a bijoux, da Piazza Duomo alla mostra "Scatenata"

Bijoux e l’accessori per la persona sono grandi protagonisti a HoMi, il Salone degli stili di vista di Fiera Milano che si tiene dal 27 al 30 gennaio. Sono infatti 500 gli espositori che fanno “brillare” il settore Fashion & Jewels con il meglio delle collezioni italiane e internazionali dedicate al “desiderio possibile”: dalle grandi produzioni a quelle artigianali, dai pezzi unici firmati agli “stili” da indossare ed esibire che si ritrovano anche, con proposte originali per design e impiego di materiali, anche a HoMi Sperimenta e HoMi Creazioni.

Luogo centrale attorno al quale ruota il percorso espositivo è la “piazza” dedicata al gusto e all’eccellenza dello stile italiano dei gioielli e dei bijoux che da sempre fa scuola. Dopo il debutto con Piazza Capri. l’edizione di gennaio 2017 propone Piazza Duomo, omaggio alla città di Milano che rappresenta uno dei simboli dell’Italia nel mondo, la metropoli dove design, stile e moda dettano le tendenze anche in questo settore. Un mondo di moda ed eleganza destinato a diventare storia del costume

E per dare la meritata visibilità a una grande realtà di arte e artigianato c’è poi il nuovo spazio espositivo Maestri del Gioiello realizzato in collaborazione con Eventi Doc di Myriam Vallegra dove sono presentate creazioni uniche realizzate da artigiani orafi e di gioielleria, con collezioni nate dalla sapiente lavorazione dei metalli preziosi.

Da non perdere anche la mostra evento Scatenata! curata da Alba Cappellieri, docente di Design del gioiello e dell’accessorio al Politecnico di Milano, dedicata alla catena, elemento sempre presente nei gioielli antichi e in quelli contemporanei. In mostra 150 gioielli incatenati, realizzati da artigiani, artisti, designer e aziende italiane e internazionali impiegando materiali tradizionali e innovativi, poveri e preziosi, familiari o inusuali, con tecniche orafe antiche di millenni o con le più avveniristiche tecnologie, realizzati a mano e a macchina, con ispirazioni meccaniche o artistiche. Gioielli straordinari, il cui valore è dato dalla creatività e dall’innovazione.

Altri due progetti sono realizzati da Artisanal Intelligence che si occupa di creatività contemporanea con attenzione alla promozione del made in Italy. Project Room - Fashion Vibes è una fabbrica di idee, uno spazio dedicato alla progettazione: dal pattern all'accessorio, dall'interior design fino alle collezioni di moda, con il racconto del processo creativo. Dieci designer selezionati propongono un nuovo stile che rende accessibile un mondo di prodotti evoluti e studiati su più esperienze creative.

Travel Trend è invece dedicato alla ricerca su produzioni etniche e materiali provenienti da altri Paesi e culture e ai trend. Nell'area è allestita anche una mostra con cinque spazi dedicati a cinque trend dal mondo con una raccolta di capi contemporanei e vintage.

Torna anche Tuttepazzeperibijoux: officina di ricerca del gioiello narrativo, l’area curata da Maria Elena Capelli che mette al centro l'artigianalità italiana, la ricerca e la selezione, proponendo una scelta di aziende in grado di presentare gioielli con un'anima, una storia e una tradizione da raccontare, o brand che possano richiamare una nicchia di visitatori meno inclini ai grandi marchi commerciali distribuiti nelle grandi catene. Uno spazio con proposte diversificate, passando dalla tradizione all'innovazione.

Tutte le informazioni: www.homimilano.com