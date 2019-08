Bimba di 3 anni ingoia detersivo: è gravissima

Bambina di tre anni ingoia capsula di detersivo: è gravissima. Versa in pessime condizioni una bimba, di soli 3 anni, che ha ingerito accidentalmente una pastiglia di detersivo per lavatrice. Attualmente è ricoverata in rianimazione pediatrica presso l'ospedale di Civile di Brescia.

Avrebbe dovuto essere una vacanza come le altre, spensierata e all'insegna del divertimento con mamma e papà. E invece, per una bimba tedesca di soli tre anni, si è trasformata in un incubo terribile, quasi letale. I suoi genitori, entrambi residenti in Germania, avevano scelto di trascorrere qualche giorno di ferie a San Felice del Benaco, ridente cittadina del bresciano in prossimità del Lago di Garda. Filava tutto liscio, tutto secondo i piani quando, inaspettatamente, una drammatica circostanza ha sconvolto la tranquillità familiare.

Erano pressapoco le ore 18.30 di ieri pomeriggio. La piccola scorrazzava felice in giro per casa, come qualsiasi altro bambino a quella gioiosa e tenera età. Ad un certo punto, si è accasciata al pavimento. Era affaticata e con il volto pallido. I genitori l'hanno osservata e, quasi all'istante, hanno intuito che qualcosa non andasse. Neanche a dirlo, la figlia ha cominciato a mostrare segni di una evidente e profonda sofferenza respiratoria. Così, allarmati, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi sanitari. Giunti presso l'abitazione, gli operatori del 118 hanno appurato la gravità della situazione e decretato il trasporto immediato al vicino ospedale Civile.

Codice Rosso. Le condizioni della bimba, all'arrivo in pronto soccorso, erano davvero preoccupanti. Dopo aver individuato le cause del malore, ovvero che avesse ingerito pastiglie di detersivo per lavatrice, i medici hanno provveduto a somministrarle cure salva-vita per scongiurare il peggio.

Attualmente la piccola è ancora ricoverata in rianimazione pediatrica e, stando alle prime indiscrezioni, non avrebbe dato alcun segnale di miglioramento. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Si sta tentando il tutto per tutto. Si spera.