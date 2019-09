Bolzano, donna muore in rogo: grave il figlioletto

Una giovane donna di 37 anni, madre di un bambino piccolo, ha perso la vita nel corso di un incendio sprigionatosi all'interno della sua abitazione sita a Fleres (Bolzano), località dell'Alta Val d'Isarco, ai piedi del Brennero. L'episodio si è verificato in data 19 settembre 2019 verso le 5:00. Come leggiamo da un articolo pubblicato sul Giornale Trentino riguardante il caso, L'allarme è stato lanciato dal marito della donna e padre del bambino. L'uomo si era svegliato a causa del pianto ininterrotto del figlioletto. Una volta alzatosi dal letto, si era accorto che la stanza era già piena di un intenso fumo nero e che la moglie che non dava alcun segno di vita. È tuttavia riuscito a portare in salvo il bimbo uscendo fuori dall'abitazione, per poi rientrare e tentare di salvare anche la moglie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca assieme ad un medico di urgenza e i vigili del fuoco. Non c'è stato nulla da fare per la donna, che è morta a causa delle esalazioni sprigionatesi dalle fiamme. Il piccolo è stato invece ricoverato presso l'ospedale di Vipiteno e risulta attualmente essere in gravi condizioni. Al momento rimangono sconosciute le reali cause dell'incendio divampato all'interno del condominio residenziale di Fleres, si ipotizza tuttavia che possa essersi trattato di un triste avvenimento fortuito.

Grazie alla collaborazione tra i vigili del fuoco volontari giunti dalla caserma più vicina e quelli permanenti di Bolzano, l'incendio è stato infine estinto. All'arrivo dei primi soccorsi, sono state effettuate le opportune manovre rianimatorie sulla 37enne. Gli operatori hanno dovuto alla fine arrendersi all'evidenza, constatandone la morte. Al momento non pervengono ulteriori aggiornamenti riguardo l'episodio. Le indagini proseguono.