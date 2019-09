C'è una major dietro l'addio di Tommaso Paradiso ai Thegiornalisti?

Negli ultimi giorni la scissione dei Thegiornalisti sta creando molto clamore, soprattutto per le modalità e per lo scontro social che ne è derivato. L'annuncio di Tommaso Paradiso tramite Instagram ha colto di sorpresa tutti, sia i fan che gli altri due componenti. Sono stati giorni molto movimentati, fatti di accuse da entrambe le parti.

Uno dei terreni di maggiore acredine, almeno sui social, è stata la questione delle canzoni che Thegiornalisti hanno presentato al pubblico fino a questo momento. Tommaso Paradiso ne ha veementemente rivendicato la paternità, rassicurando i fan che continuerà a cantarle. Queste sue parole hanno evidentemente infastidito gli altri due componenti, che pare non vogliano lasciare l'intero patrimonio musicale dei Thegiornalisti nelle mani del solo Tommaso Paradiso. Se per la maggior parte dei seguaci del gruppo la rottura è stata come un fulmine a ciel sereno, così non è stato per alcuni professionisti dell'informazione che già tempo addietro avevano lanciato l'indiscrezione di una possibile scissione. Era stato il settimanale Chi il primo a insinuare il dubbio, prontamente smentito proprio dallo stesso Tommaso Paradiso.

Nel numero in edicola del magazine diretto da Alfonso Signorini si svelano nuovi retroscena su una divisione (quasi) annunciata. Stando a quanto riferito dal settimanale, pare che sia stato l'ex frontman a voler sciogliere il gruppo, in quanto avrebbe ricevuto un'offerta da parte di una major discografica per un contratto da un milione di euro l'anno, per complessivi tre anni di lavoro. Iniziando la carriera da solista, Tommaso Paradiso non dovrà spartire il guadagno con nessuno e questo avrebbe spinto il cantante ad accettare la proposta. Come riferito dal Chi, però, adesso tutte le carte andranno nel tribunale competente, che dovrà stabilire i termini della scissione, proprio come nelle cause di divorzio matrimoniale.