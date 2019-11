Cani psicologi in Tribunale per aiutare i testimoni

Vederli scodinzolare fra i reparti degli ospedali è diventata ormai ordinaria amministrazione, anche nel nostro Paese. Incontrare però un cane in un'aula di tribunale è decisamente meno consueto. Da un po' di tempo, però, gli amici a quattro zampe hanno fatto il loro ingresso nel palazzo di giustizia di Chicago. Con un compito molto delicato: fornire supporto alle persone vittime di violenza e ai bambini implicati nei processi. Il primo «dipendente» si chiama Hatty ed è un labrador retriver. Lavorerà tutti i giorni, dalle 9 alle 17 e avrà un compito perfetto per lei: mostrare affetto e coccolare i suoi colleghi così come tutte le persone in difficoltà che affrontano problemi giudiziari. Hatty è il primo cane di supporto emotivo arruolato in un tribunale. Addestrato per la pet therapy, ha poi fatto praticantato con i detenuti in un carcere americano. Adesso è pronto per cambiare ufficio, così celle passerà alle aule di tribunale, dove entrerà in azione soprattutto durante i procedimenti penali che coinvolgono minori, persone con problemi di salute mentale e vittime di aggressioni. Ma prima questo cane così speciale ha dovuto promettere fedeltà e lealtà alle istituzioni americane, proprio come fanno i dipendenti umani. L'avvocato Kim Foxx, della Contea di Cook, ha presieduto al suo giuramento: Hatty si è alzata sulle zampe posteriori e ha messo la zampa su un libro di legge, esattamente come accade quando a prendere servizio è una persona. Una cerimonia veloce per presentarla e accoglierla nel migliore dei modi prima di immergersi nel lavoro. Il labrador nero adesso dovrà gestire fino a 200 casi all'anno: non sarà facile, ma sicuramente la strada è quella giusta. Anche perché questi cani dimostrano grandissima empatia, specialmente quando di fronte hanno persone in difficoltà. Come quelle coinvolte in processi molto delicati. Proprio di questo si occupa da tempo l'organizzazione no profit statunitense Courthouse dogs. I volontari sono specializzati nell'addestramento di labrador e golden retriver da utilizzare come «psicologi» in tribunale. Secondo la legge americana, i procedimenti penali spesso si svolgono pubblicamente, quindi testimoni, vittime e accusati depongono l'uno di fronte l'altro. Una scelta tecnica per garantire maggiore equità e imparzialità, ma che equivale a un percorso emotivo decisamente pesante per chi ha subito soprusi. Che però oggi può contare su amici davvero unici.