Principe Andrea invitato a rifiutare un evento "per non rovinare il nome del club"

La bufera attorno al Principe Andrea sembra non perdere d’intensità. Secondo il Daily Mirror, il Royal Portrush Golf Club, che ospita il “Duke of York Young Champions Trophy”, evento per giovani golfisti tra i 14 e i 18 anni, ha espresso delle perplessità circa la presenza del duca al torneo. Il motivo del repentino ripensamento è dovuto al coinvolgimento del principe nello scandalo Epstein, il magnate pedofilo morto suicida in carcere il 10 agosto scorso.

“Abbiamo avuto grande successo con gli Open a luglio e lo standard del club è elevato”, ha rivelato un membro del golf club irlandese, lasciando intendere che le accuse nei confronti di Andrea andrebbero ad incidere sul buon nome del club e aggiungendo che “nessuno vuole cancellare l’invito del principe, ma forse sarebbe bene per tutti se decidesse di non venire”. Nonostante il malcontento di alcuni membri del club, la presenza del terzogenito di Elisabetta sarebbe garantita. A riferirlo è stato un portavoce di Buckingham Palace, il quale nelle ultime ore ha dichiarato: “Il duca di York ha un programma pieno di impegni nel nord dell’Irlanda, in qualità di fondatore dello Young Champions Trophy. Sua Altezza Reale prenderà parte a diversi eventi correlati al torneo, ai quali parteciperanno 66 sportivi, provenienti da 35 nazioni".