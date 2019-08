Cecilia Rodriguez fuma in riva al mare e scoppia la polemica

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo le loro vacanze a Ibiza con amici. Tanto mare, sole e divertimento per la coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip 2017. Ovviamente il tutto è ampiamente documentato sui social network della coppia, dove i loro fan possono scoprire quasi in tempo reale i loro spostamenti. Lo streaming di Cecila Rodriguez è un susseguirsi di immagini sexy e patinate ma l'ultimo post ha fatto indignare moltissimi suoi seguaci.

Oltre al fisico mozzafiato e abbronzato che la sorella minore di Belen esibisce nelle due foto condivise, i suoi seguaci hanno notato un dettaglio che ha creato ben più di qualche malumore. In entrambe le foto la showgirl argentina tiene in mano una sigaretta ma non è il vizio del fumo a infastidire i follower. Cecilia Rodriguez non ha mai nascosto questa sua abitudine, emersa dentro la casa del Grande Fratello ma anche nelle tantissime storie di Instagram che la ragazza pubblica con metodicità. A sollevare il polverone social è stato il fatto che Cecilia stia fumando in riva al mare e che non abbia nemmeno un posacenere in mano. In effetti non è ben chiaro dove vada a finire la cenere causata dal consumo della sigaretta, così come il mozzicone della stessa. “ Non si può fumare in acqua ...in Spagna Si?? ” scrive una ragazza, a cui un'altra risponde: “ Non si ha rispetto per chi non fuma ma anche per i bambini e chi si fa il bagno vicino a lei ... ”

Gran parte dei commenti sono comunque positivi per Cecilia Rodriguez, che forte dell'affetto sconfinato dei suoi fan non si cura delle (poche) critiche ricevute. Sicuramente, visto il grandissimo seguito della showgirl, sarebbe stato più opportuno evitare di condividere questi scatti ma, sigaretta a parte, la foto dell'abbraccio con Ignazio Moser è senz'altro un inno all'amore.